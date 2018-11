Lastbilschaufför på återvändsgata i Sörbyängen körde ner lyktstolpe

Det var vid 18.30-tiden som chauffören körde ner stolpen. Han hade då under minst en timmes tid försökt ta sig ut ur fällan han körde in i när han kom in på Karlsdalsallén från universitetshållet. Det berättar vittnet Linda Rang Alkic.

Han försökte till slut vända sitt långa ekipage vid korsningen med Basilikavägen och körde då omkull en lyktstolpe.

Det fanns en risk att stolpen skulle vara strömförande. Det skulle ta lång tid innan elektriker kunde vara på plats, så en polispatrull skickades till platsen för att bevaka så att ingen kom åt stolpen.

– Och vi har fått tag på lastbilschauffören. Han är inte misstänkt för brott. Det var en ren olyckshändelse, säger Christina Hallin, Örebropolisens presstalesperson.