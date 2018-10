Magiska trick en tankeställare även för forskare: "Vår hjärna är så lätt att lura"

► Daniel Kane intar Rosängen med ny magishow: ”Går nästan att se hur chocken sätter sig"

Vi "ser" bollen kastas upp i luften eftersom det hänt flera gånger tidigare. Våra blickar dras till handen som rör sig i stället för den som hålls stilla - när vi fokuserar på en sak missar vi något annat. Genom att "plantera" olika saker i vårt medvetande kan magikern förutse vad vi ska tänka på och välja.

– Man kan säga att magiker är konstnärer som utnyttjar hjärnans svagheter. Vi människor blir lätt distraherade och tänker i samma spår fast vi inte vet om det, säger miljöforskaren Henrik Österblom, docent på Stockholms universitet.

Henrik Österblom sysslar med vad som kallas resiliensforskning, som handlar om hur vi kan hantera och hitta nya utvecklingsmöjligheter i samband med storskaliga miljöförändringar. Gamla lösningar fungerar helt enkelt inte längre när hela klimatsystem ändras. Inom vetenskapsvärlden har intresset vänts mot både tvärvetenskapliga samarbeten och olika kreativa yrken och hur de arbetar med kreativa processer. På en internationell forskningskonferens i Uruguay hamnade Henrik Österblom tillsammans med en grupp forskare där en av dem var en engagerad fritidsmagiker,. Det ledde till en artikel med rubriken: "A message from magic to science: seeing how the brain can be tricked may strengthen our thinking" - alltså ett budskap från magin till vetenskapen om att stärka det egna tänkandet genom att lära oss mer om hur magiker lurar hjärnan.

– Vi behöver bli mer medvetna om att vi människor är så pass begränsade i vår uppfattningsförmåga och våra perspektiv, annars är vi ganska chanslösa. Om vi ska förstå globala och komplexa problem kan vi inte vara enkelspåriga, säger Henrik Österblom.

Lösningen då? Den ser Henrik Österblom i att samarbeta tvärvetenskapligt, tänka nytt och utmana oss själva till "split vision". Att använda de välbekanta bilderna från magiska shower blev en lite annorlunda ingång för att göra oss medvetna om en allvarlig utmaning inom forskningen.

Men vad tycker du själv om att se trolleri?

– Jag tycker att det är jätteroligt att gå och se på en bra show. Det är ganska härligt att inte ha kontroll och verkligen inte förstå nånting av hur allt går till.

MER OM MAGI I SIFFROR

35 medlemmar har Örebro Magiska Cirkel, som precis firat sitt 70-årsjubileum. De träffas ungefär en gång i månaden och utbyter erfarenheter, trick och information. Läs mer här

2 magishower gör turnéstopp i Conventum arena i Örebro årets andra månad 2019. Det är Brynolf & Ljungs ”Cirkeln" 1/2 och Joe Laberos ”Inflame” den 16/2. som kommer till Örebro den 16 februari. Läs mer: Vad är Las Vegas mot Örebro slott? Joe Labero klar för Conventum

2369 barn och vuxna såg Illusionistens assistent på Örebro konserthus vecka 39. Det är en show som Örebroskådespelaren Kalle Nilsson turnerat med i fem år, och nu spelade han tillsammans med Svenska kammarorkestern för skolelever.

Läs mer: Länsteatern och Svenska kammarorkestern i magiskt samarbete: "Det blir tio gånger så starkt"