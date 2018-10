Många knep för att samla in pengar till Musikhjälpen: "Erbjuder spelning i vardagsrum och auktion på trerätters middag hemma"

En musiker erbjuder en spelning i ditt vardagsrum, en känd konstnär auktionerar ut en tavla och en präst säljer en hel trerättersmiddag till högstbjudande hemma hos sig. Knepen för att samla in pengar till Musikhjälpen är många i Örebro. Alla initiativen är en del av den stora gemensamma insamlingen ”Örebro tillsammans för Musikhjälpen” som NA står bakom tillsammans med City Örebro, Svenska kyrkan, Universitetet, Kulturaktiebolaget, P4 Örebro och Örebrokompaniet.

Musikhjälpen kommer i år att sändas från Lund den andra veckan i december men den geografiska platsen är egentligen ointressant. Trots att det är två år sedan det samlades in 49 miljoner kronor under en vecka på Stortorget så finns viljan kvar i Örebro att samla in pengar till Musikhjälpen. Många minns också den stämning som insamlingen skapade på Stortorget som då tillfälligt döptes om till Kärlekens torg.

Det talas om att nio av tio barn med funktionsvariation inte går i skolan.

Årets tema är angeläget – ”Alla har rätt att funka olika”. Det finns ungefär en miljard människor med olika funktionsvariationer i världen. I fattiga länder är dessa barn särskilt utsatta. Många lever isolerat, en del utan språk och är helt beroende av familjen. Det talas om att nio av tio barn med funktionsvariation inte går i skolan. De får ofta sämre vård och riskerar våld och övergrepp. Pengarna från årets Musikhjälpen kommer att användas till just utbildningsinsatser men också till att öka kunskapen hos vårdpersonal, lärare och lagstiftare.

I veckan hade vi kick off för vår insamling och förutom alla bra artister som framträdde presenterades olika aktiviteter som ska få örebroarna att skänka pengar. Den 21 november arrangeras en konsert i Nikolaikyrkan med bland annat artister som Anders F Rönnblom, Karin Wistrand, The Bland och Meadows. Biljetterna kostar 100 kr och alla pengar går oavkortat till vår Musikhjälpeninsamling. Biljettsläpp nästa vecka. Ytterligare en konsert blir det den 12 december. Då arrangerar P4 Örebro "Årets lokalartist" på Stortorget.

Runt 50 kr kan räcka till ett par kryckor.

Det är inget fel på uppfinningsrikedomen när det gäller att få folk att öppna plånboken. Församlingsherde Anders Lennartsson och hans fru Eva-Marie erbjuder en trerättersmiddag i hemmet till högstbjudande för tio gäster. Välkända konstnären Susanne Åkeson Rosencrantz auktionerar ut en tavla till förmån för insamlingen och musikern Erik Valtanen ger en konsert hemma i någons vardagsrum till den som betalar bäst.

Vi vet att örebroarna är bra på att skänka pengar. Det har vi sett vid Musikhjälpen 2016 men också i samband med insamlingen till Världens barn. Årets insamling till Musikhjälpen ska inte bli något undantag. Vi vet också att det inte behövs så mycket pengar för att hjälpa barn med funktionsvariationer. Runt 50 kr kan räcka till ett par kryckor. Hjälpmedel som blir helt avgörande för en persons självständighet. 1 000 kr kan räcka till en rullstol. 1 500 kr behövs för en termins skola för ett synskadat barn.

Vilket blir ditt initiativ till insamlingen?