Örebro Volley samlar in pengar på stadsfestival – låter örebroarna springa på löpband

När Örebro City sportfestival arrangeras 16-18 augusti är Örebro Volley en av de aktörer som deltar. I samarbete med Örebro kompaniet, Clarion hotell, stadsmissionen och For the people i Vivalla så har de startat ett initiativ för att samla in pengar.

– Vi inom Örebro Volley jobbar ju även med coachningutbildningar och pratar mycket om individens ansvar över sitt eget liv, säger Malin Lake som arbetar med marknadsfrågor inom Örebro Volley.

Som en del i detta vill de under festivalen uppmana människor att både röra på sig och visa att de bryr sig om andra människor.

– Därför kom vi på idén med att hålla ett löpband igång under hela festivalen.

I samband med att festivalen startar klockan 10.00 på torsdagen så kommer också den första personen starta löpbandet som ska stå vid Tidslinjen bredvid Bernadottestatyn mitt emot Slottet. Därefter ska det hållas igång i under alla de 58 timmar som festivalen pågår genom att deltagarna lämnar över en stafettpinne till varandra.

– Vi vill se om vi kan hålla bandet rullande dygnet runt ända tills festivalen avslutas på söndagen klockan 16.00. Så vi kommer bjuda in företag, organisationer och privatpersoner att delta.

Tanken är att en person ska hålla bandet i rörelse i en timme, men Malin Lake understryker att det inte finns något krav på de löparna.

– Det måste inte gå fort och om de vill vara ett kompisgäng eller liknade som delar på en timme så går det också bra.

För att samtidigt kunna samla in pengar till Örebro stadsmission så får de som vill hålla bandet i rullning betala pengar för den timmen de står på löpbandet.

– Företag kommer få betala lite mer, privatpersoner får betala en minimisumma och vissa organisationer och föreningar kommer få erbjudande om gratistider, exempelvis DHR och föreningar i Vivalla.

Utöver detta är löparna välkomna att skänka den summa de själva vill för att stödja Stadsmissionen Örebro.

Malin Lake vågar i nuläget inte ha några förhoppningar på om de kommer lyckas få ihop 58 personer som vill hålla igång bandet.

– Jag har kontaktat flera företag som är intresserade och flera företagare har hört av sig till mig, så det känns kul att intresset redan är så stort. Utöver det får vi se om vi kan hitta några örebroare som vill visa att de bryr sig genom en sådan här grej.

Eventet med löpbandet är även startskottet på det något större initiativet "Synergistaden Örebro" som alla fyra samarbetspartnerna står bakom.

– Det är ett initiativ som syftar till att skapa ett bättre och varmare Örebro för alla. Framöver kommer vi göra fler initiativ för att uppnå detta och vi tycker alla att det ska bli väldigt spännande att se hur långt vi kan nå.