Örebros talangjakt är tillbaka – både för unga som gamla

Premiären av den nya talangjakten i Örebro förra sommaren fick stort gensvar av både deltagare och publik. Totalt blev det fyra deltävlingar med ungefär 30 deltagare. I år kör man igen, med start nu på onsdag 20 juni i Varbergaparken.

– Det blev väldigt lyckat förra sommaren. I år har vi fler anmälningar, över 40 stycken i nuläget. Vi hoppas att vädret är på vår sida och att det kommer mycket folk, säger Isak Snow från Scenit, som är huvudarrangör för talangjakten.

Vad är tanken bakom Vox-talangen?

– Det är ett projekt för att uppmuntra framförallt ungdomar, men även vuxna, till utövande av kultur. I en tid där i princip allt digitaliseras upplever man kultur genom att titta eller lyssna digitalt. Vi vill kunna vara ett alternativ till det. Man ska få vara med och skapa kultur själv, säger Snow.

Vad har ändrats från förra årets talangjakt?

– I år har scentekniken förbättrats och juryn har utökats. Det är lite mer professionellt. Vinnarna får dessutom uppträda på Vox-festivalen i augusti, som vi också arrangerar. Där kommer rikskända artister att uppträda, vilket jag tror kan locka fler att anmäla sig till talangjakten.

Själva initiativet med en talangjakt togs av Scenit i samarbete med Öbo. Därefter har ABF Örebro län, Sensus, Bilda, Medborgarskolan och Vuxenskolan anslutit sig till projektet. Vem som helst får delta oavsett ålder och konstform. Både dans, musik, stand up eller annat är välkommet. Under fyra deltävlingar i Varbergaparken kommer varje deltagare få upp till tio minuter att framträda sitt nummer. Framträdandet bedöms av en jury bestående av stand up-, dans- och musikkunniga. Juryn väljer ut två vinnare från varje deltävling som kommer få uppträda på Vox-festivalen.

Hur ser framtiden ut för talangjakten?

– Det kommer bli fler år, det är vi säkra på. Allt görs ideellt men många är väldigt engagerade. Sedan hoppas vi att den ska växa och fortsätta utvecklas. Vi har kikat på Brunnsparken och vill gärna nå den nivå som den gamla talangjakten i Örebro hade. Målet är att få Vox-talangen professionell, säger Isak Snow.

Mer om Vox-talangen:

► Talangjakten är uppdelad i fyra deltävlingar under sommaren och hålls i Varbergaparken. Datum för deltävlingarna är 20 juni, 27 juni, 1 augusti och 8 augusti.

► De utsedda vinnarna från deltävlingarna kommer att få uppträda tillsammans med artister på Vox-festivalen i Varbergaparken 17 till 19 augusti.

► Vem som helst kan anmäla sig till talangjakten fram till 15 juni på Scenits webbsida. I mån av plats kan arrangören komma att ta emot fler anmälningar under sommaren för deltävlingarna i augusti.

► Vox-talangen arrangeras för andra året i rad och genomförs i år med hjälp av Scenit, Sensus, ABF Örebro län, Bilda, Öbo, Medborgarskolan, Vuxenskolan med mera.