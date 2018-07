Pelle Blohm: "Denna dag avslöjades den svenska svagheten"

På väg genom stan drygt två timmar innan matchstart ser jag blågula matchtröjor långsamt men bestämt röra sig mot Frimis Trädgård där tydligen något stort var på gång. På motorvägen mot Arboga skingrades de moln som belägrat Örebro under förmiddagen och solen lyste upp alla de där vita rullarna ute på åkrarna som låg som någon sorts kommunikationscentral mot yttre rymden. Matchen skulle jag se hemma hos Å:s pappa och hans fru. Två anglofiler som för många år sedan, när jag för första gången besökte deras radhus i Hallstahammar där de två då bodde, var som att vandra in i ett radhus i vilken engelsk småstad som helst. En liten pub där vi alltid inledde våra besök med en pint av brittisk ale, pappa L och hans pipa, Chesterfield möbler och alla små anekdoter från resorna runt York och London. Anekdoter om fina middagar där man inte tog av sig skorna och fimpade på golvet medan man stod där och böjde verb. Jag var rätt imponerad av allt det där. Sedan gick åren och jag vände blicken mot Irland och då var det förstås hög tid att hala den brittiska flaggan.

Nu sitter jag här och följer matchen och påminns om allt i pausen då jag smått irriterad irrade omkring i en besvikelse över Sveriges insats. Med halvtom blick stod jag och såg rakt in i den digra bokhyllan. Självklart var den fylld med böcker om engelska trädgårdar och pittoreska små byar och städer. Som att sticka små vassa elaka knivar över kroppen. På toaletten ovanför stolen hängde Napoleon med en bild där han slagen satt på en stol som en hängbjörk. Napoleon som havererade vid Waterloo mot en motståndare bestående av bland annat Storbritannien.

Så jag gick in och satte mig i soffan igen för att följa den andra halvleken med förhoppningar om att Janne Andersson skulle svinga sitt trollspö. Men denna dag avslöjades den svenska svagheten. Första målet var viktigt att göra för Sverige, att göra det så kan man spela defence och löpa på kontringar, släpper man in första målet så måste man plötsligt vara kreativ och spela offensivt och släppa ytor bakåt. När dessutom motståndarna är bättre i huvudspelet då raserades det lagbygge vi alla hyllat under mästerskapet. Då krävdes plötsligt andra egenskaper för att vinna. Matchen är slut, från köket ropas det om kaffe och efterrätt, dyker det upp scones och marmelad då kommer jag fan att…

1, Anders Carlmark:

Ursäkta om jag skriver ut ditt namn men jag hittade ett inlägg på min hemsida från 30 januari i år. Jag har inte sett det tidigare, har inte fått ett mail om det. Jag vill bara tacka för dina ord i det inlägget. Känns jobbigt att du inte fått svar, förrän nu! Om du ser det…

2, Sebastian Larsson:

Det finns mycket att säga om hans spel både i positiv och negativ bemärkelse men det jag verkligen gillar med honom är att han alltid är rak och ärlig i sina svar i intervjuer. ”Vi var inte värda att vinna!” Som sagt, pang bom!

3, Hejaklacksledare i TV:

Naturligtvis känsligt för mig med min bakgrund att kritisera det som sker i TV men att vara (vi!) med svenska landslaget som journalist och expert har jag alltid kritiserat. Det är inte ok!