Pelle Blohm: Örebro är 2018 där Dalian, Kina, var 1995

I november 1995 landade jag för första gången på Dalians flygplats i Kina för ett provspel i stadens fotbollslag. Det var grått och kallt, vägen från flygplatsen var full av potthål, husen som ramade in den slitna asfalten kändes fallfärdiga och när vi närmade oss centrala staden så såg jag den skitiga enorma djuphavshamnen bakom den låga bebyggelsen av gamla traditionella kinesiska hus.

Här och där stack några högre byggnader upp, ett par amerikanska hotellkedjor, någon bank och troligtvis ett par kontorskomplex. Däremot en jäkla massa byggnadsställningar och husskelett med något sorts övertydligt budskap om framtiden. Dessutom avstängda gator och uppgrävda hål både här och där med en kaosartad trafik överallt.

Fördomsfullt satt jag och hånade platsen och landet. Otryggheten lockade fram det beteendet. Underutvecklade och efter oss i välfungerande Sverige, i inbjudande Örebro. Här var ju allt perfekt och vi så framstående i allt.

2018 landar jag på samma flygplats och åker in i en supermodern stad där ingenting, och då menar jag ingenting, är som förut. Bortsett från ett kvarter mitt i centrum med ett stort torg.

Det är som att Manhattan i New York flyttats över hit. På 23 år har staden gått från ett illa sargat slagskepp till något vackert och organiserat utan en enda orange skylt om vägbygge eller avstängd gata.

Hamnen är delvis ombyggd till enorma bostadsområden med parker och grönska. Ute vid den så kallade Developing zone på andra sidan hamnen där ingenting fanns 1995 där är ytterligare en liten del av nedre Manhattan uppbyggd.

Perspektiv är bra att få. Örebro växer så det knakar heter det och det väl sant. Det innebär att hela staden är uppgrävd och folk drar sig för att närma sig centrum. Ändå panikartat trafikkaos överallt. Åker man runt möts man av potthål i asfalten och överallt står halvfärdiga huskroppar, lyftkranar och ofärdiga nya bostadsområden.

Oranga skyltar som varnar om avstängda genomfartsvägar och gator med stopp, avloppssystem som måste bytas ut. Växtverk och någon sorts utveckling.

Till viss del är vi nu i Örebro där det Dalian jag hånade var då för 23 år sedan. Men tydligen ändå bland de bästa i Sverige. Städernas vägar korsades någonstans. Perspektiv. Allt förändras, vi förändras, städer förändras, länder förändras, världen förändras.

Pelles listan

1. Live at Heart vs Örebro Race Day: En notis i NA gjorde klart att det till sist blev Live at Heart som fick flytta datum i evenemangskrocken. Varför är jag inte förvånad? Örebrokompaniet gjorde fel men trycker ändå bort Live at Heart. Det är så det fungerar. Alla lyckliga…?

2. Sommar i SVT: Nu är förvisso fotbolls-VM igång så nu finns det material att fylla tablån med. Annars är sommaren en perfekt tid för svensken att lära sig de nordiska språken. Norska, danska och finska program avlöser varandra i den sedvanliga utbytesprogramuppgörelsen mellan public service-bolagen.

3. Säkerhetskontroller på flygplatser: På Arlanda ska bältet av, alla smycken, klockor och mynt ska bort för annars piper det och man får bakläxa. Men mobilt bredband och portabel laddare och batterier får ligga kvar i handbagaget. I Beijing, Kina, är det tvärtom. Det är inte lätt att veta hur man ska bete sig alla gånger...