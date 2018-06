Pelle Blohm: Vänsterfilsbanditer och egenutnämnda trafikpoliser

I veckan var jag i Stockholm och körde hem i en begynnande rush hour. Två fullproppade filer och det gick långsamt och var bökigt och stökigt men de som kom från påfarter eller in mot avfarter kunde lätt och smidigt slinka in i ett naturligt blixtlåsflöde. Och jag noterade inga irriterade gester på min väg ifrån ett ständigt byggkaos runt Norrtull, via Kista, i ett gytter av lastbilar, bilar, motorcyklar, bussar, och fram tills det lättade någonstans bortanför Bålsta.