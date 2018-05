Polisen bekräftar: Mordmisstänkt man samma som tidigare satt anhållen och har anmälts för misshandel

Mannen, som är i 40-årsåldern, togs in till förhör på tisdagsmorgonen. Mannens advokat berättade för NA att hans klient förhördes under fem timmar under dagen, men vill varken berätta vad han sagt eller hur han ställer sig till anklagelserna.

NA kunde på tisdagen också avslöja att den misstänkte är samma man som Lena Wesström i början av 2017 anmälde för misshandel, efter en händelse i mannens bil – något som polisen också bekräftar i dag. Ärendet lades dock senare ned, då det inte gick att fastställa vilken av parternas berättelser som stämde med verkligheten.