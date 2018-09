Polisen utreder sjuttiotal brott under valrörelsen i länet: "Vi måste säkra upp demokratin"

Sedan i april har den särskilda utredningsgruppen hos polisen arbetat med brott kopplat till valrörelsen. Det rör sig om totalt ett sjuttiotal brott i länet som polisen har fått på sitt bord. Några av brotten handlar om otillbörlig valpåverkan, misshandel, hets mot folkgrupp, olaga hot, skadegörelse och brott mot ordningslagen.

– Vi utreder fem fall av otillbörlig valpåverkan där någon försökt påverka röstningen. Det har bland annat varit länsstyrelsen som uppmärksammat något fall och gjort en anmälan.

Under valdagen fick polisen in sju anmälningar om brott. Ett av fallen handlar om valfusk där en politiker i Degerfors ska ha följt med en väljare in i vallokalen för att hjälpa till att rösta.

– Vi utreder hets mot folkgrupp efter att någon satt upp lappar på en valstuga under valdagen. Det finns även en anmälan om skadegörelse där någon sparkat ned ett politiskt plakat, och en misshandel där en kvinna blev slagen av en man på krogen. Vi fick senast in en anmälan om hets mot folkgrupp där en person burit ett hakkors på allmän plats.

Malin Nilsson är förundersökningsledare för de brott som kan kopplas till valrörelsen i polisområdet region Bergslagen. Hon har ett antal utredare knutna till sig. De har fram till och med sista december på sig att lösa brotten.

– Vi måste säkra upp demokratin. Som folkvald ska man kunna arbeta med detta utan att påverkas. Det handlar ytterst om att säkra de grundläggande fri- och rättigheterna. Det allvarligaste brottet för demokratin är kanske när någon genom olaga hot eller misshandel försöker påverka våra folkvalda. De måste kunna få arbeta med det här utan att påverkas genom brottsliga handlingar, säger hon.

I hela region Bergslagen har det kommit in runt 200 ärenden. Det är mellan 65 och 75 av de anmälningarna som har med Örebro län att göra.

– Det är förvånande att det inte handlar om fler ärenden. Jag hade förväntat mig ett högre antal. Nu är valet slut och vi kommer att fortsätta hålla ögonen öppna de närmsta veckorna.