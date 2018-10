Recension: Örebro Punkfest 2018: ”Utan tvivel en av de bästa endagsfestivalerna som Örebro någonsin haft”

Att tänka tanken att ”punken är död” är inte så svårt. Att gå in i på valfri klädkedja där bootlegade och fejkat urtvättade t-shirts med Ramones, Misfits och Sex Pistols hänger och dinglar girigt skvallrar ju just om att den där avskyvärda frasen kanske stämmer. Men ibland glimmar det till och punken lever, om än för några timmar.

Örebro Punkfest 2018 på Frimis är just ett sådant ögonblick. Ett ögonblick i form av en fullsatt tillställning i fem delar som pressar gasen i den absoluta botten. Ett ögonblick som visar att punken faktiskt lever och är vid god vigör.

Skövde-bandet Körsbärsfettera öppnar upp kalaset med rak och direkt punk inspirerad av den gamla skolan. Klassisk punk utan pardon som minner om Stockholms Negrar och Strebers. Det doftar fisljummen 3.5:a, dagsgammal snus och småstad om låtar som Gött och Tonårsfylla. Perfekt förrätt alltså.

Kort därefter dundrar göteborgarna i Trubbel in. Sexmannabands-galenskap med låtar som träffar lika hårt i magregionen som i skallpartiet. Det är snärtiga allsångsalster med utmärkta texter som levereras i hundra knyck. Allt från Snedstegsvals till Gôr Om Gôr Rätt sitter som ett smäck. Höjdpunkten i setet är dock Du Känner La Mig, som utan tvivel är den vackraste låten på senare år om att vara ett pålitligt absolut misslyckande.

Färden går sedan vidare till kumlabördiga Subwaste. Inspirationen lutar klart mer åt det amerikanska hållet i förhållande till kvällens andra akter och det är inte lite som skvallrar om att bandet gått ett par terminer i Rancid-skolan. Det är både stabilt och samspelt men ändå kvällens svagaste kort. Musiken biter aldrig tag och låtar som Alcoholic Demon och Holding On To Nothing, trots klar potential, lyfter aldrig riktigt.

Stegen leder sedan vidare, hela vägen från amerika till klarsynta svenska trallpunkslandskap. Lastkaj 14 levererar trallglädje med sina laddade politiska texter och sitt utmärkta sväng. Sverigedemokrat, Konsumera Mera och metalflörtande Becksvart är skinande exempel på när sylvass penna och utmärkt låtstruktur uppnår perfekt symbios. Låtarna tenderar dock att stanna längre än nödvändigt och i många stunder drömmer man att dessa slagkraftiga alster skulle trimmats ned en aning eller två.

Crescendot för kvällen står klassiska De Lyckliga Kompisarna för. Mart och manskap bjuder upp till en älskvärd nostalgitur och oavsett om man hört Hockeyfrilla och Rysk Bompa tusentals gånger är det svårt att inte skrika med. Det är ju en jävla plikt trots allt. Men däri ligger även problemet; man vill ha klassikerna. Ny musik från DLK är inte av intresse, man vill ha pärlorna. Så när färska låtar dyker upp i repertoaren stannar setet upp en aning, i väntan på godbitarna från förr. Trallguld från de tidigare åren lyser helt enkelt starkast.

Trots små klagomål så är detta utan tvivel en av de bästa endagsfestivalerna som Örebro någonsin haft och jag laddar redan för nästa års upplaga. Punken är med andra ord inte död, långt ifrån. Har du någon förlegade åsikt om det faktumet så får jag summera kvällen med att citera Lastkaj 14: Du ska bara hålla käften, le och var nöjd.”

*

MUSIK

Örebro punkfest 2018

Betyg: 4 stjärnor

Frimis salonger, 12 oktober

Band: Körsbärsfettera, Trubbel, Subwaste, Lastkaj 14 och De lyckliga kompisarna (DLK)

DJ: Lovis

Arrangör: Kulturföreningen Stationen

Jonathan Björklund