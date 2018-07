Rolling Stones i ishallen i Örebro – då drog polisen ur sladden: ”Jag träffades av en stol som kom flygande och höll på att tuppa av”

27 mars 1967. I Vinterstadions gamla slitna omklädningsrum sitter fem unga, rastlösa britter och väntar. Den första av två spelningar i hockeyhallen är avklarad, men det blev knappast ”tidernas största påskbomb i Örebro” som lanseringen av Rolling Stones utlovade. Ett par tusen åskådare, många av dem barn, lyssnade artigt och applåderade pliktskyldigt. Dessutom gjorde akustiken i hallen inte ljudkvaliteten någon tjänst.

Nu är det flera timmar kvar till kvällsföreställningen. Brian Jones är febrig, och mackor och Ramlösa räcker inte för att få bandet på humör.

Samtidigt, några mil söderut, är 16-åriga Maud Sundberg på väg mot Örebro. Förväntansfull och dessutom mycket belåten över att ha lyckats ändra familjens påskplaner:

– Vi var alltid hos släktingar i Göteborg över påsken, men jag tjatade mig till att vi skulle åka hem till Olshammar en dag tidigare det här året, så jag kunde se Stones.

I omklädningsrummet lättas stämningen upp, när en leverans med Bacardi, vodka och mellanöl efter visst tjat anländer från bandets högkvarter Hotell Bergsmannen i Medborgarhuset. Även den febrige Brian Jones piggnar till av alkoholen och av den laddning cannabis som smugglas in från publikkön utanför arenan in till Stones omklädningsrum.

Maud Sundberg anländer till Vinterstadion ungefär samtidigt med över tjugo chartrade bussar med fans från stora delar av landet. Jämfört med den första föreställningen höjs medelåldern betydligt. Nu är det de genuina Stones-fansens tur att utgöra publik – till en stor del unga kvinnor som fascineras av de utåtriktade engelsmännen.– Brian Jones var min favorit på den tiden, men tyvärr var han den av dem som drogade mest i bandet, säger Maud, och fortsätter:– Annars var det ju Mick Jagger som var nummer ett redan då för de allra flesta.

När portarna öppnas ser 21-årige Peter Lundin till att komma långt fram – målet är att komma så nära scenen som möjligt. Ett år tidigare, i juni 1966, var Peter på plats i Idrottshuset, när The Who kom på besök till Örebro. Den gången blev det fullt tumult, när publiken tryckte på mot scenen. Strömmen stängdes av, för att sedan slås på igen, när den värsta kalabaliken hade lagt sig.

”En sådan kalabalik kan det ju inte bli igen”, tänker Peter för sig själv.

Bara två månader före turnén i Sverige hade Rolling Stones släppt singeln ”Let´s spend the night together”, som snabbt sköt i höjden på topplistorna. Låten är öppningsnummer i Örebro och när Mick Jagger dansar utmanande på scenkanten är det tydligt att första föreställningens sömnighet är som förbytt. Publiken, inte minst den kvinnliga delen, svarar på Jaggers utmaning.

Efter några låtar börjar det gå över styr:

Delar av publiken försöker storma scenen i jakten på Stones-medlemmarna, flera personer kläms svårt mot hockeysargen som skiljer massan från scenen, ett flertal personer svimmar och tillstormande polis försöker bringa ordning genom att slå med sina batongen in i folkhavet.

En som träffas är Peter Lundin:– Jag hade nyligen fått en ny klocka av mina föräldrar. Den slogs sönder av ett batongslag. Det var inte så roligt att komma hem och berätta …

Till slut rämnar ishockeysargen av publiktrycket och förvandlas till kaffeved.

I det läget träder poliskonstapel Roland Karlsson in i bilden – han drar helt sonika ur sladdarna till ljudanläggningen. Mick Jagger gör ett försök att förhandla med Karlsson, som emellertid står på sig: Rolling Stones uppträdande i Örebro är slut – och nu bryter det riktiga kaoset ut.

Stolar, delar av den massakrerade sargen och alla annat som går att slå sönder används som ammunition. Ett regn av bråte riktas mot poliserna och väktarna inne i hallen. Även publik som står långt fram träffas.– Jag träffades av en stol som kom flygande mot mig, och höll på att tuppa av, minns Maud Sundberg.

I NA från 28 mars 1967 går det att läsa följande efter beslutet att dra ur sladdarna till högtalarna:

”Följden blev ett nära två timmar panikartat tumult. Flera ungdomar skadades och måste föras till regionsjukhuset. En flicka var medvetslös när hon infördes, en yngling hade sargats svårt i ena låret av en polishund. Inne i ishallen slogs en polisman i huvudet med en stol. Bråket pågick också utanför. De uppretade ungdomarna låste t ex in en polis i en polisbil och bombarderade sen bilen med knytnävsstora stenar.”

När Maud Sundberg satt sig på bussen hem mot Olshammar igen hade de fem medlemmarna i Rolling Stones – Mick Jagger, Brian Jones, Keith Richards, Bill Wyman och Charlie Watts – sedan länge flytt tillbaka till Hotell Bergsmannen. Jagger med en ömmande nacke, sedan en stolsdyna i trä träffat sångaren.

Själva konserten har kommit lite i skymundan för Maud Sundberg, jämfört med kaoset som bröt ut.– Jag minns att Brian Jones satt på scenkanten och spelade på sin lilla flöjt i Lady Jane, det minns jag väl. Han såg fin ut.

Det var också sista gången Brian Jones skulle uppträda på en scen i Sverige. Ett par år senare, den tredje juli 1969, omkom Jones genom drunkning i sin pool på Cotchford Farm i East Sussex.

De tio poliser och nitton väktare som funnits i Vinterstadions ishall hade inte räckt för att undvika upploppet.– Väktarna var grabbar från CV-verkstäderna och de var ju inte speciellt vana vid sådana här situationer, konstaterar Peter Lundin 51 år senare.

Konsertarrangören, impressarion Rolf Inghamn, var inte beredd att ta på sig ansvaret för tumultet. Snarare tvärtom:

”Det är direkt löjligt att skylla på mig. Kan jag rå för att ordningsmakten greps av panik och började använda batongerna väl flitigt? Det fanns 29 man i ishallen under galan. Varje polis kostade 250 kronor. För dom pengarna gjorde de ett dåligt jobb”, menade Inghamn i NA.

Något rättsligt efterspel följde aldrig. Och någon ekonomisk succé blev det inte heller för Inghamn i Örebro. En entrébiljett kostade 22 kronor. Intäkternas stannade på i runda slängar 80 000, varav Rolling Stones skulle ha 60 000 för besväret.

För Maud Sundberg fick kaoset i ishallen i Örebro emellertid följder:– På mittuppslaget i en av kvällstidningarna är jag på bild, mitt i tumultet. Jag ser ut att själv vara aktiv i bråket. Det blev inte så populärt hemma, så jag fick två veckors utegångsförbud.

Peter Lundin har sett Rolling Stones ett tiotal gånger efter det avbrutna besöket i Örebro. Även Maud har återsett bandet, på Nya Ullevi 1982.– Den gången blev det inte avbrutet – det var skönt, skrattar Maud.Källor: NA och ”Rolling Stones i Sverige” (Börje Lundberg och Ove Tingvall).

Fakta

Rolling Stones repertoar i Örebro annandag påsk 1967:

Let´s spend the night together

The last time

Paint it black

19th nervous breakdown

Lady Jane

Get off of my cloud

Yesterday´s paper

She smiled sweetly

Under my thumb

Connection

Ruby Tuesday

It´s all over now

Goin’ home

Satisfaction

Fakta

NA:s recensent, Stig Engzell, var inte överväldigad av Rolling Stones besök. Milt uttryckt. Engzell såg den första av de två påskkonserterna i mars 1967 – här är delar av hans omdöme:

”Rolling Stones har varit i ishallen i Örebro och hållit sin andra Sverige-konsert. Efter detta bär det snabbt av till Berlin, där de tyska ungdomarna skall få det tvivelaktiga nöjet att lyssna till elverksdundrarna från Brittön. För det måste nog påstås att Stenarna är definitivt ute.”

”Mick Jagger trivdes inte i sin skjorta med manschettknappar, så han åkte till hotellet och bytte. Det var emellertid inte därför han åbäkade sig och ”höll-i-gång” på scenen. Det gjorde han av rent kommersiella skäl. Han lär tjäna pengar på det. Av de skivor man har hört, förstås man att Mick Jagger kan sjunga. Bara synd att man inte hörde något av det på den här galan”.

”Det finns en medlem som imponerar en smula i gruppen. Det är lille Brian Jones, som faktiskt spelar en hel hop instrument under konserten.”

”Att döma av det här, så har Rolling Stones redan spelat ut sin poproll i denna världen. Om bandet inte gör en rejäl ansiktslyftning.”