Så blir helgvädret: "Kan förekomma en del regn och inslag av åska"

Hur ser vädret ut att bli i dag?

– Vi har ett stråk med kortvariga och lokala regnskurar som håller på att växa till sig nu under lunchtid, som kommer dra in vid 13.00 och håller i sig i ett par timmar. Men det ser inte ut att bli så stora mängder regn. Sen ser det ut att klarna upp mot kvällen, säger Mikael Sjöstrand, meteorolog på Foreca.

Hur blir helgvädret?

– Framåt lördag drar det in ett nytt stråk med regnskurar då kan det också förekomma en del regn med inslag av åska. Under lördagen är det större risk för åska under lördagen än i dag.

– Under söndagen verkar regnskurarna och åskan ha dragit förbi.

– I början av nästa vecka är det inget regn i sikte än, utan det ser ut som att värmen tar över igen över de mellersta delarna av Sverige.