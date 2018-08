Så blir veckans väder – värmeböljan letar sig återigen in i länet

Hur ser vädret ut att bli i veckan?

– Det har varit en solig morgon nu under måndagen. Under dagen kommer drar en del moln över länet, det är främst i den södra delen. Molnen lättar under kvällen och det blir en solig kväll med omkring 20 grader, säger Mikael Sjöstrand, meteorolog på Foreca.

– I morgon är det lite värme som letar sig upp över landet. Det är framförallt i Götaland, men den här värmen letar sig även in över länet. Det kommer vara mestadels soligt, men det växer till en del stack moln som lättar mot kvällen, med 21-25 grader. Det kan förekomma någon enstaka skur i morgon.

– Under onsdagen har värmen letat sig upp och nått Närke. Det kommer vara soligt, men även då drar en del stackmoln in och det kan förekomma någon enstaka skur. Temperaturerna kommer ligga på 25-30 grader.

– På torsdag ser det ut som att värmen håller i sig. Men vi är på väg att få in en del ostadigt väder, så i slutet av veckan kan vi vänta oss en del regn och svalare temperaturer, på runt 20 grader.

Hur ser helgvädret ut?

– Eftersom det drar in ostadigt väder så ser det ut som att det kan bli en hel del regn. Och temperaturerna ser ut att sjunka till 15 – 20 grader.