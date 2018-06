Skådespelaren Björn Sundberg har avlidit – spelade Markurells i Wadköping: ”Enastående i den rollen”

Björn Sundberg föddes i Karlstad 1930 och kom till Örebro som barn. Efter skolan började han arbeta på Lindhska bokhandeln. I en intervju i NA från 1998 berättade han att han var den yngste medarbetaren på bokhandeln och att han bland annat fick springa med bokpaket till Levi Rickson, alias Jeremias i Tröstlösa som då bodde på Kristinagatan.

Det var i Lindhska bohandeln som han träffade sin blivande hustru Berit.

– Jag jobbade på biblioteket då och man kan väl säga att vi möttes bland böckerna. Sedan gifte vi oss 1962, säger hon till NA.

Samma år som de gifte sig födde deras dotter Katrin. Björn Sundberg arbetade efter tiden i bokhandeln som elevkonsultent i Hallsberg och sedan i många år som skolkurator på Almbyskolan. På 1980-talet fick han arbete som intendent på kulturnämnden och efter det blev han chef för Örebro promotion fram till pensionen 1990.

Under alla år var han också en välkänd kulturprofil och skådespelare i Örebro. Allra mest känd blev han för sin roll som herr Markurell i Länsteaterns uppsättning Markurells i Wadköping som spelades i just i Wadköping under tre somrar på 1980-talet. Men han spelade teater och regisserade redan på 1950-talet i Örebro, och medverkade i flera av Peter Flacks revyer, både de allra tidigaste och sedan senare under 1970- och 80-talet.

Björn Sundbergs dotter Katrin Sundberg, som också är skådespelare, minns sin far som en alldeles speciell person.

– Han var den mest fantastiska människa jag träffat, säger hon. Han var generös, klok och stark och på ett helt unikt sätt skapade han sig själv. Han spelade teater utan att vara utbildad och han arbetade som kurator utan att ha någon utbildning. På alla sätt skapade han allt själv.

Stigbjörn Bergensten, tidigare chefredaktör på NA, var god vän med Björn Sundberg och arbetade också tillsammans med honom, bland annat som konferencier på festivalerna i Brevens bruk på 90-talet.

– De som inte kände honom kunde uppfatta honom som lite burdus men han var en rättfram person som sa vad han tyckte. Han hade humor och var slagfärdig.

Björn Sundberg led under de sista sex-sju åren av en demenssjukdom. Det sista året vårdades han på Sirishof. Närmast anhöriga är hustrun Berit Sundberg och dottern Katrin Sundberg.