Stängde in barnfamilj i rum – bolaget backar väktarna: "Agerat korrekt – är en stöld"

Det var efter ett sjukhusbesök som Fredrik Nylander och hans familj handlade på Ica Maxi universitetet. Där blev familjen anklagade för stöld av väktare, eller så kallade butikskontrollanter, hänvisades till ett litet rum och anmälda till polisen.

Polisen avskrev snabbt ärendet när de fick reda på att familjen missat att scanna ett paket te för 29 kronor.

►Läs mer: Väktare på Ica stängde in familj med bäbis i över en timme – för de missat betala 29 kronor: "Så jäkla skambelagd"

Väktarbolaget CSG, där butikskontrollanterna är anställda, menar ändå att deras medarbetare gjorde helt rätt.

"CSG gör alltid en egen utredning vid ärenden och så även i detta fall. Efter att ha gått igenom händelsen med berörda medarbetare och rapporter mm, så har butikskontrollanterna agerat korrekt, det är en stöld som skett och detta är inte tillåtet enligt rådande lagstiftning", skriver Patrik Berg i ett mejl till NA.

Berg skriver också att CSG alltid arbetar utefter de lagar och avtal som finns, och att väktarna inte ska ta hänsyn till beloppets storlek.

"I detta fall har butikskontrollanten uppfattat det som så att man medvetet valt att lägga ner varan utan att scanna densamma. När familjen sen passerar kassalinjen utan att ha betalat för alla varor så blir det per automatik att ses som stöld."

CSG och Patrik Berg menar också att de så kallade avräkningsrummen används för att den personliga integriteten inte ska kränkas. Och att när en väktare väl gripit en person så måste det beslutet hävas av polis.

Mamman har själv valt att gå in rummet för att kunna sitta och dörren har varit öppen under hela tiden man inväntat polis.

Att det funnits ett barn med i bilden har väktarna tagit hänsyn till, enligt Berg.

"Just i detta fall har butikskontrollanterna då det varit ett mindre barn med, erbjudit mamman med barnet att få vänta utanför rummet tills pappan kommit tillbaka då mamman även erbjudits ringa till denne. Mamman har själv valt att gå in rummet för att kunna sitta och dörren har varit öppen under hela tiden man inväntat polis. Barnet har enligt våra uppgifter sovit under hela tiden ärendet hanterats."