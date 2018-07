Trotsade eldningsförbudet och vägrade sluta grilla – polis fick hälla vatten över maten

Fredrik Bäcker, vakthavande befäl vid polisen i Örebro, berättar att någon typ av klotgrill användes och att grillandet inte heller upphörde när polisen kom.

– Man skulle bara grilla klart var svaret vi fick.

Polisen fyllde då en hink med vatten och hällde den över grillen och maten.

– Det blev en annan middag för dem helt enkelt, säger Fredrik Bäcker, som verkligen vill trycka på allvaret i eldningsförbudet och att det är ett extremt läge vi befinner oss i. Nolltolerans gäller.

– Det är ingen rättighet att grilla, det är en lyx.

Under lördagen vädjade polisen också till allmänheten att uppmärksamma eldningsförbudet som råder i länets alla kommuner och sluta grilla. NA berättade då att polisen under helgen fått in många samtal om eldning på allmän plats från oroliga invånare. Att åka runt och uppmana folk att sluta elda tar mycket onödiga resurser förklarade Johan Wallenius, vakthavande befäl vid polisen i Örebro.