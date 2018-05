Vinöfärjan tog vägen genom kanalen – trångt åt alla håll i slussarna

Anledningen till den längre utflykten var att en av Vinöns färjor, Vinösund, varit på reparation och översyn på Stockholms reparationsvarv på Beckholmen. De två färjorna som trafikerar Vinöleden tas med jämna mellanrum till Stockholm för service.

För Vinösunds del började resan till Stockholm den 13 april.

– Då gick den genom kanalen när isen låg decimetertjock, men det gick bra, berättar Jan ”Slussjanne” Eriksson, driftansvarig vid kanalen.

Under måndagen, en dryg månad senare, var det dags för returen tillbaka. Slussarnas storlek är det som begränsar storleken på fartygen och maxmåtten är 30 meter gånger sju meters bredd.

Djupet är också en betydande faktor och där var faktiskt ”Slussjanne” lite nervös.

– Förr i tiden fick båtarna lastas så att de låg på sju fots djup. Färjan sticker 7,5 fot, så under tiden den gick i kanalen blev det lite bottenkänning, men inte något farligt. Det som är lite oroande är om färjan kör på i någon slusstrappa så det går sönder. Nu hände inte det och de som kör färjan är otroligt duktiga, sa ”Slussjanne”.

Tiden det tog för färjan genom kanalen blev ungefär fem timmar. När den lämnade Notholmen hade den sedan färden över Hjälmaren ned till södra delen och Hampetorp.

Fakta/Vinöleden

► Färjeleden mellan Hampetorp och Vinön är en av Sveriges längsta avgiftsfria leder som drivs av Trafikverket.

► Längden på leden är ungefär fem kilometer och den trafikeras av två färjor, Vinösund och Sedna.

► Vinösund är den mindre av de två färjorna med en längd på 38,5 meter, varav klaffarna är 9,4 meter. Under turen till Stockholm monterades klaffarna bort för att färjan skulle komma in i slussarna. Bredden är 7,20 meter och djupet 2,3. Med minimal last gick färjan inte så djupt. Normalt lastar färjan totalt 40 ton och kan ta 98 passagerare. Vinösund är byggd 1985.

► Sedna är 20 år yngre och fem meter längre, men det är på grund av större klaffar, som monteras av när den går i kanalen. Sedna kan lasta 60 ton och ta 123 personer.