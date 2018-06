Pelle Blohm: Mörkret i midsommartidens ljus

Tanken kommer allt oftare, jag har nog till och med varit inne på det något gång tidigare, att jag inte kommer att leva ett helt liv utan att ha varit med om ett krig.

Låter det dystert och destruktivt?

Absolut.

Men jag är en person som alltid, medvetet och omedvetet, ser signaler och skeenden framför mig. Vilket jag i dessa tider knappast är ensam om.

Men först den där tanken. Jag föddes 1967 och har under hela mitt liv levt i fredstid i ett demokratiskt välfärdssamhälle. Visst, politiska skandaler, börskrascher, vänstervåger, högervåger, korruption, våldsamheter och mord har kantat livets stig men känslan av att hela världen står på stupets kant har aldrig funnits där. Det har alltid funnits ljus i något vädersträck.

Förvisso var jag för ung för att ha en uppfattning om Kalla kriget, Vietnamkriget har jag mest fått i mig retroaktivt, Israel och Palestina har funnits där hela tiden, stadskupper, revolutioner och terrorism.

Ändå, känslan av att allting faktiskt håller på att gå åt helvete har aldrig varit så stark, både globalt och nationellt. Den där känslan av att vi är inne i det där skiftet där man helst bara vill trycka in en järnbalk i det snurrande hjulet så att det brakar samman men där det bara fortsätter att snurra som en modern variant av böldpest.

Det finns säkert enklaver av mer positiva signaler här och där över Europa, över världen. Men i stora drag, stormakterna, och deras högerpopulistiska och fascistiska och nazistiska och diktatorkommunistiska svansar närmar sig allt mer varandra.

Inte i USA, kan väl aldrig ske, men det håller på att ske. Trumps krig mot demokratiska värden, den fria pressen och landets grundlagar. Putin och Ryssland som rustar upp, söndrar och härskar, Kina som drar åt tumskruvarna på sin egen befolkning och erövrar med mjuka och hårda paket till svagare nationer över världen. Högervågen i Europa och sedan valet i Sverige i höst.

Det må vara midsommarhelg, årets ljusaste årstid, och årets höjdpunkt. En helg där vi umgås och har det bra även när det regnar och blåser. Men det är också den tid på året då det vänder. Vi går mot mörkare tider, vi rör oss i ett kraftfält mot förfluten tid.

Stöveltramp och stora grupper människor som återigen kommer stå där med mössan i hand när röken lagt sig och undra hur kunde vi vara så blinda…

Pelle lista

1. Ge mig ljusa bilder tack!: Jag vill inte vara så mörk och negativ så ni som eventuellt sitter på ljusare bilder, som ser mer progressiva rörelser i vår omvärld. Dela gärna med er, jag behöver dom, så kan jag lyfta fram dessa istället.

2. Ulf Lundell: I sin senaste bok ”Vardagar” använder sig Ulf (de första hundra sidorna) av dom, inte dem, dessutom berättar han i boken att han läser WB Yeats. Ulf gör förvisso som han vill men det känns skönt att inte vara ensam i dom och Yeats-träsket.

3. Zlatan-igen: Med tanke på alla idiotiska utspel han haft på slutet kan man fundera över om de varumärken han representerar under VM får den kicken de vill ha? Själv funderar jag på att kasta mitt VISA-kort, Volvo kör jag inte och Samsung…? No way!