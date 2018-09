Prognos: Så blir vädret i helgen

Fredag:

En ganska solig dag på de allra flest håll. En nordvästlig luftström gör att det är ganska kylig luft. Det kommer vara måttlig vind vilket gör att temperaturen kommer upplevas som ganska kall och rå. Temperaturer uppemot tio grader, även om det kommer att kännas lite kallare.

Lördag:

Under natten mot lördagen drar höga moln in med ett frontsystem från väster. Under natten kan det blir nollgradigt eller till och med någon minusgrad lokalt. Mestadels mulet väder, men under eftermiddagen kan det bli lite lätt regn. Temperaturer runt 8-10 grader.

Söndag:

Eventuellt några skurar under dagen, men sedan kommer lite torrare luft in vilket gör att skurarna torkar upp och vädret kan klarna upp. Temperaturen kan möjligen nå 10-13 grader.