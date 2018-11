Snabba och säkra beslut: Ansökan om socialbidrag går via nätet i Sydnärke

– Det här kommer att underlätta för de sökande men framför allt för handläggarna, säger Tomas Andersson, t f socialchef i Lekeberg.

Mycket kommer att ske automatiskt och samlas ihop. Till exempel kontrollerna med Arbetsförmedling, Försäkringskassan och Centrala studiestödsnämnden.

– Meningen är att det ska gå snabbare att få ett beslut och det ska bli korrekt och rättssäkert.

Tomas Andersson berättar vidare att fyra digitala ansökningar hittills kommit in mot normalt ett 40-tal per månad som då gjorts via "papper".

– Vi kommer att marknadsföra det här och tanken är så småningom att de flesta ska kunna ansöka på det här viset via hemsidan där man loggar in med bank-id och jobbar sig vidare i olika steg.

Plattformen som Sydnärkes IT- förvaltning använder kallas för K 2. Under det senaste året har förvaltningen via ett konsultföretag fått hjälp med att ta fram plattformen. Den kan även användas till mycket annat som till exempel att digitalisera kommunanställdas uppgifter. Verktyget är fritt fram att användas av kommunerna som tillhör Sydnärkes IT-förvaltning. Det vill säga Lekeberg, Hallsberg, Laxå och Askersund.

– Men vi har finansierat projektet och Lekeberg är först, avrundar Tomas Andersson.