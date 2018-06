Stormöte om indragna bussen 305: ”Gör om och gör rätt” – nu lovar makthavarna att se över det

Bussen kl 16.10 är nödvändig för de som inte har bil och arbetspendlar till Hällefors. Turen drogs plötsligt in utan någon information och det drabbar direkt de som arbetar i Hällefors, åker buss och inte kan ta sig tillbaka hem.

– Det går inte att arbetspendla längre. Vi vill ha tillbaka bussen. Den blev indragen till förmån för bussen som går 15.10 men den hinner vi som arbetar inte med, förklarar Linda Eriksson som jobbar på en förskola i Hällefors.

Hon drog igång Facebook-gruppen Buss 305, och bjöd in ansvariga makthavare till ett stormöte i Bredsjö folkets hus, där regionrådet Mats Gunnarsson (MP), kollektivtrafikchefen Fredrik Eliasson och Lars-Göran Zetterlund (C) medverkade. Förhoppningen bland de som kom på mötet var att makthavarna ändrar sig, omprövar beslutet, och sätter tillbaka bussen igen. Flera föreslog också att det är bättre att dra in 15.10-bussen och få tillbaka 16.10-bussen.

– Man måste ju kunna arbetspendla, det måste vara prio ett. Vill man ha fler turer kan det vara anropsstyrt, säger Susanne Forsberg från Klacka Lerberg, en av de som var med på mötet.

Mats Gunnarsson (MP) kunde inte lova att bussturen sätts tillbaka, inte heller svara på varför informationen varit så dålig. Det råd han nu kunde ge till de drabbade var att skaffa bil.

Det enda rådet jag kan ge just nu är att köpa bil

– Det är jättesvårt med råd. Det enda rådet jag kan ge just nu är att köpa bil, säger han.

Däremot lovade han att se över beslutet. Men något besked går inte lämna förrän i höst, menar han. Och då är det tidigast i tidtabellskiftet i december som bussturen eventuellt kan komma tillbaka.

– Jag kommer att ligga på så att de ser över och följer upp det här, och vara en blåslampa, säger Lars-Göran Zetterlund (C), som sitter på två stolar. Dels som ledamot i regionnämnden för samhällsbyggnad där Mats Gunnarsson är ordförande, dels i kommunfullmäktige i Hällefors.

Nu hoppas jag bara att de gör om gör rätt

Bella Kronman är en av ortsborna och samtalsledare för kvällen.

– Jag tror att det är ett misstag de gjort när de tog bort bussen. Nu hoppas jag bara att de gör om gör rätt, säger hon efter mötet.

– Jag vet inte om de fattar hur viktig den här bussen är för oss, säger Christa Knoblock som också ser en viss risk att linjen tas bort helt. Eftersom arbetspendlare inte tar sig hem kommer de heller inte att åka buss till jobbet på morgonen, och då minskar antalet resenärer.

Maria Paulsson Sundberg bor i Born utanför Nora, jobbar i Hällefors och åker med bussen. Hon är kritisk till att bussturen togs bort.

Det känns som att åka i en rondell och inte få något utväg

– Det känns som att åka i en rondell och inte få något utväg, säger hon.

Nästa steg för de engagerade ortsborna och arbetspendlarna blir nu att ha ett möte och diskutera hur de ska göra.