Tidernas nyhet i NA: Gun och Kerstin glömmer aldrig tågolyckan som lamslog en hel bygd

Fredagen den 13:e. Det var sannerligen en olycklig dag den där januaridagen 1956. Precis som vid andra stora händelser minns de flesta äldre i Kopparbergstrakten med stor exakthet vad de gjorde. Kerstin Andersson skulle ha åkt med i rälsbussen, men ändrade sina planer i sista stund. Gunborg "Gun" Nordström var med på rälsbussen, överlevde men förlorade tolv skolkamrater, bland dem bästa vännen Laila.

Vädret var bistert. Det var minusgrader och snön yrde. På malmbangården i Grängesberg gjordes ett sedvanligt bromsprov på tåg 409.

Kerstin Andersson är 22 år och nybliven mamma. Hon är hemma med sin lilla dotter i bostaden i byn Lilla Kumlan, strax norr om Kopparberg, den här dagen. Maken Stig Gunnar är på jobbet och Kerstin funderar på om hon kanske borde ta rälsbussen in till Kopparberg för att handla. I så fall kan hon ta eftermiddagsbussen hem och vara tillbaka ungefär samtidigt som Stig Gunnar.

– Men mamma ringde och vi kom överens om att jag skulle komma hem till henne och tvätta i stället. Vi hade ingen tvättmaskin. Det är inte klokt. Jag hade förmodligen suttit på den där rälsbussen annars, konstaterar hon.

I Kopparberg, dryga 20 kilometer söder om Silverhöjden, hade det börjat skymma. Vid stationen stod ett antal resenärer, många av dem elever från samrealskolan i Kopparberg, och väntade på rälsbuss 214 mot Ludvika som skulle ta dem hem till Ställdalen och Ställberg.

Gun Nordström är 14 år och går i samrealskolans klass 2 A. Sista lektionen, gymnastik, är avklarad och nu återstår bara att klä om och hinna till rälsbussen.

– Jag minns att jag hade så mycket kläder, det var ju kallt, men när jag satt där i omklädningsrummet slogs jag plötsligt av en tanke, att "nej, jag vill inte åka rälsbussen i dag: Vi ringer Lailas pappa i stället", minns Gun.

Laila Stopp är hennes bästa vän. De följs åt i allt och har samma framtidsdrömmar. De ska bli småskolelärarinnor. Så har de bestämt.

– Jag har tänkt på det mycket efteråt, den där konstiga känslan jag hade. Men det var inte mycket tid att fundera. Flera av de andra hade redan gått och Laila ropade, "vad tar det åt dig", och så skyndade vi oss till stationen.

Det var fler resenärer än vanligt och så pass många att rälsbussföraren Holger Andersson öppnat upp släpvagnen för passagerare. För honom var det idel bekanta ansikten.

– Vi brukade aldrig sitta i släpvagnen annars, men dörren var öppen och vi slank in. Efter några minuter var vi på väg.

Som vanligt är det lite bus ombord. En av killarna, Bertil, har tagit med sig snö in som han försöker få innanför jackan på Lailas rygg. Bertil råkar sparka till Guns väska i tumultet och den försvinner in under sätena.

För malmtåget var nästa station Ställberg. Efter banvaktarstugan i Hörksälv började de branta backarna ned mot Kopparberg. Tåget började rulla utför. Men när lokföraren började att bromsa märkte han att något var fel – vagnarnas bromsar tog inte. Han provade igen. Förgäves.

För Kerstin Andersson blir det en eftermiddag hemma i föräldrahemmet i grannbyn Smedberg. Tvättmaskinen går, och hon är helt ovetande om dramat som just då rullas upp i januariskymningen utanför.

Det är bara fem minuter kvar till Ställdalen. Inne i kupén har Gun Nordström börjat samla ihop sina grejer på golvet. För att nå väskan kryper hon in under sätena, och medan hon sträcker sig efter väskan känner hon hur någon tar tag i hennes fötter. "Vad tar det åt dig", säger Laila. Hon förstår inte varför Gun är under sätet.

Katastrofen var oundviklig. Nu återstod en sista möjlighet att hindra katastrofen: ringa banvakten i Råstock och få honom att stoppa rälsbussen. Inget svar. Banvakten var ute. Även från Kopparberg gjorde man ett försök att ringa. Men precis när banvaktens hustru lyfte luren passerade rälsbussen.

I samma ögonblick som Gun når väskan hör hon ett högt, skärande skrik.

– Jag minns hur jag tänkte "är det nån som är elak mot Laila?" Sedan hörde jag de andra skrika också, och då insåg jag att det var något annat. Sedan blev allt svart.

En av passagerarna i släpvagnen beskrev hur rälsbussen ryckte till, som att föraren bromsade. Sedan mindes hon inte mer förrän hon vaknade upp i en snödriva. Enligt ögonvittnen var det som att rälsbussen exploderade.

När Kerstins make, Stig Gunnar, hör talas om olyckan åker han direkt från jobbet till olycksplatsen. Bland de förolyckade och skadade tycker han att det skymtar någon med hår som liknar Kerstins. Full av oro far han hem - och möts av en tom bostad. Det blir många oroliga minuter innan han får allt klart för sig.

– Jag kommer väl ihåg hur uppriven han var. Det var så hemskt, minns Kerstin.

Skildringarna om vad som mötte de som först kom till platsen är fasansfulla. Döda och svårt skadade låg överallt. Medan mörkret föll hjälptes man åt att ta hand om de skadade och föra dem till sjukhus i skenet från ficklampor och strålkastare.

Distriktssköterskan Isa Ekmark som blivit tillkallad svävar länge i ovisshet om hennes egna barn var med. Senare ska det visa sig att sonen precis missat rälsbussen. Dottern däremot var med. Hon bröt båda benen och hade skärskador, men överlevde efter sjukhusvård.

Gun hör också till de överlevande. På en stor bild på Nerikes Allehandas förstasida dagen efter olyckan syns hur hon bärs in i en taxi av en man. Hon vårdas sedan i tre veckor på lasarettet i Lindesberg. Hon har njurskador, är chockskadad, blåslagen och har hjärnskakning. Några tänder har också slagits in.

Men värst av allt är sorgen när hon får veta omfattningen av olyckan och att Laila är bland de omkomna.

– Jag har alltid haft sådana skuldkänslor att jag klarade mig. Och det gick många år innan jag kunde börja prata om det – det var ju så på den tiden. Rektorn sa det och läkaren sa det: "Prata inte med Gun om olyckan".

Begravningsceremonin i Ljusnarsbergs kyrka blev känslosam. I en halvcirkel framme vid koret stod tolv vita kistor. Utanför kyrkan trängdes tusentals ...

– Jag gick aldrig på begravningen. Jag hade ju min egen lilla flicka att ta hand om, säger Kerstin som minns hur sorgen förlamade bygden.Värst drabbades Ställdalen där elva av de omkomna hade sina hem. Övriga kom från Ställberg och Kopparberg. Och som extra börda i den tunga sorgen: fem av de omkomna ungdomarna var enda barnet.

Kerstins hyresvärd förlorade ett barn. Hon minns hur hon och hennes man av respekt till de sörjande höll avstånd. Så var det överlag. De drabbade familjerna lämnades i fred när pressuppbåden lämnat trakten och uppståndelsen lagt sig. Sorgen var stor, alla bar den, men den delades inte öppet. Debriefing var ett okänt begrepp på 1950-talet.

Hos Gun kapslades sorgen in.

– När jag kom hem från sjukhuset minns jag hur mamma tvingade mig ut med sparken. Så mötte jag en kvinna och jag kände direkt skulden. Men hos Lailas familj var jag alltid välkommen. Visst, det var sorgligt med den tomma pianostolen och allt annat som påminde om henne. Vi pratade aldrig om olyckan, men jag blev väldigt nära vän med hennes syster Meeri. Hon är klok och har betytt mycket. Hon har varit som en syster till mig också.

Under närmare 40 år kunde Gun knappast alls prata om olyckan. Otäcka nyhetshändelser, särskilt med unga människor bland offren, rev i såren. Ett exempel: När hon deltog i en debriefingkurs för kommunanställda på Gillersklack, var hon tvungen att lämna rummet.

Vid 50-årsminnet hölls en liten ceremoni på olycksplatsen där Lailas bror Eskil medverkade. Han hade tillverkat ett kors som sattes upp invid järnvägsspåret. Gun var med på en minnesstund i biblioteket samma dag men berättade inget om sina upplevelser.

Fortfarande är det svårt för henne att prata om olyckan.

– Jag är så rädd för vad folk ska tycka, men jag vet att det lättar mer och mer för varje gång.

I dag är det inte så många yngre ortsbor som känner till olyckan som lamslog en hel bygd för 62 år sedan.

– Det sjunker undan, konstaterar Kerstin.

Och Gun är på väg att förlika sig med tanken på att inte känna skuld. Att hon faktiskt bara hade en enorm tur.

– För en tid sedan var det en före detta klasskamrat som gav mig en kram och sa, "jag är glad att du klarade dig". Det var en fin tröst för mig, säger Gun Nordström.

Fotnot: De kursiverade avsnitten är hämtade ur ett tidigare reportage om olyckan: "Minnet av den tragiska olyckan lever vidare" av Adam Söder (NA 30 januari 2016)