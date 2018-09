Det är Naturvårdsverket som har beslutat om stöd till tolv nya investeringar för åtgärder med stor klimatnytta. Totalt handlar det om 21,6 miljoner kronor i bidrag till tolv olika projekt.

Enligt Länsstyrelsen har de investeringar som hittills gjorts via Klimatklivet minskat koldioxidutsläppen i länet med 35 294 ton per år och 930 000 ton per år i hela landet.