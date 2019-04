Valborg ska firas på minst 34 platser i Örebro län – mejla NA fler tips på firanden

Skriv din text direkt i mejlet, med information om plats, tid och vad som ska hända.

Nedanstående lista kommer att uppdateras flera gånger inför valborgsmässoafton.

ASKERSUND

Mariedamms masugn. Valborgsbrasa, lotteri, kaffe och korvförsäljning. Vi öppnar kaffestugan kl 19, fackeltåget startar kl 20, därefter tänds brasan. Allt avslutas kl 21.30 med ett fyrverkeri. Arr. Mariedamms förening.

Hembygdsparken, Askersund. Elden tänds cirka kl 20.30. Manskören sjunger och för vårtalet står Simon Tjärnén. Sedvanligt lotteri samt kaffe- och korvförsäljning. Arr. Norra Vätterbygdens hembygdsförening.

HALLSBERG

Equmenias Sommarhem, Långängen. Start kl 19 med tipspromenad, chokladhjul, popcorn-, choklad-, fika- och korvförsäljning. Senare braständning, vårtal och vårsånger av manskör. Kvällen avslutas med en andakt kring elden. Arr: Equmenia Hallsberg och Equmeniakyrkan Hallsberg.

Hembygdsgården, Verners backe. Kl 18 Försäljning, ponnyridning och lotterier startar. Musikunderhållning under kvällen av Hardemo Rockers med sångerskan Lotta Martinsson. Kl 19.30 Ungdomsledarstipendiet utdelas. Kl 20.50 Vårtal av Veronica Wallgren. Kl 21.15 Vårbrasan tänds av ett fackeltåg från Stocksäters IF. Kl 21.45 Fyrverkeri. Under kvällen tar vi som vanligt emot glasögon till vår glasögoninsamling och OK Tisaren serverar kaffe i Kantakrogen. Arr. Lions club Hallsberg.

KUMLA

Moabvallen, Hällabrottet. Kl 18. Aktiviteter: Chokladhjul, chipshjul, lotterier, luftgevär, fiskdamm, speedshooting. Uppträdande: Flickor 09/10. Försäljning av korv, hamburgare, fika. Kiosk. Brasan tänds cirka kl 20.

LAXÅ

Hasselvallen, Hasselfors. Konsert i Skagershults kyrka kl 19.30, Sandra Ahlenflod och Jenny Lagerström. Kl 20.15 fackeltåg till Hasselvallen från "Brukskontoret", brasan tänds. Vårtal av David Tverling. Chokladhjul, boll- och pilkastning. Kaffe och korv. Fyrverkeri. Arr. Hasselfors byalag, Hasselfors brandvärn, Skagershults församling och Studieförbundet Vuxenskolan.

LEKEBERG

Baggetorps hembygdsgård. Kören sjunger vårsånger, Håkan Söderman håller vårtal och brasan tänds. Kaffeservering, varm korv och lotterier, från kl 19.30. Avslutning med fyrverkerier. Arr. Dormens hembygdsförening.

Kvarngården i Mullhyttan. Start kl 20. Elden på flotte i Kvarndammen, sång av Revykören och vårtal av Ronny Söder. Servering av kaffe och varm choklad samt korv med bröd. Chokladhjul och lotteri. Kvällen avslutas med fyrverkeri sponsrat av Mullhyttans cykel & såg. Arr. Mullhyttans bygdeförening.

Kräcklinge. Valborgsmässofirande med vårbrasa vid Kräcklingegården efter gudstjänsten i Kräcklinge kyrka kl 19. Vårtal av Berth Falk, Lekebergs kommun. Kaffe- och korvservering, körsång och fyrverkeri. Arr. Edsbergs församling, Kräcklinge sockenråd.

Åkroken, Hackvads Via. Kl 20. Vi eldar brasa, det serveras varmkorv och kaffe, samt det sedvanliga fyrverkeriet, lotteri. Bjud gärna med vänner och bekanta. Arr. Via byalag.

LINDESBERG

Hembygdsgården, Fellingsbro. Kl 20.30. Brasan tänds och talet till våren håller Ann-Sofie Ahlgren. Ängebykyrkans kör bjuder på vårsånger. Ishockeyföreningen FFIK sköter serveringen.

Ullergården, Ullersäter, Frövi. Firandet börjar kl 18.30. Vi håller till inomhus med musikunderhållning av Inge Widars, lotteri och servering, samt vårtal. Vårtalare är Landshövding Maria Larsson, som sedan erbjuds möjlighet att få ratta en gammal Ferguson Grålle fram till vårbrasan, som vi tänder kl 20. Inga raketer p.g.a. närhet till utegående djur. Utomhus, försäljning av varm korv och dricka. Arr. Ullersäters bygdegårdsförening.

Hafsta. Start kl 19 med vårtal och vårsånger av bybor under ledning av Birgitta Sundqvist. Kaffe, korvgrillning, gratis korv till alla barn, lotterier. Brasan tänds kl 19.30.

LJUSNARSBERG

Blåsåsen, Ställdalen. Brasan tänds kl 21. Korv, lotterier, underhållning, vårtal. Arr. Ställdalens byalag.

NORA

Paviljongen vid Norasjön: Kl 20.45. Nora kammarkör sjunger in våren under ledning av Marie J:son Lindh Nordenmalm. Vårtalare är Landshövding Maria Larsson. Fika finns att köpa vid kafé Strandstugan från 19.30.

Järnboås församlingshem. Kl 19 samlas alla som vill öva vårsångerna. Kaffe och korv serveras av klass 6 i Järnboås skola från kl 19.30. Bygdekören sjunger och Julia Lindberg håller vårtalet. Sedan följer fackeltåg till brasan som tänds cirka kl 20.30. Fyrverkerifritt. Arr. Järnboås bygdegårdsförening.

Striberg. Sedvanligt firande med häst och vagn, fackeltåg, majbrasa, klockringning, lotteri och korvgrillning. Samling vid garaget kl 20. Avmarsch (häst och vagn och fackeltåg) kl 20.15. Brasan tänds kl 20.30. Arr. Ringshytte byalag.

Hammarby bygdegård. Ett barnvänligt valborgsfirande. Kl 18 börjar vi vår försäljning av ärtsoppa, grillkorv kaffe och fika. Kl 18.30 uppträder trollkarlen Leo Kim. Kl 19 tänder vi brasan och sjunger in våren med gemensamma krafter. Lotteriförsäljning. Arr. Hammarby bygdegårdsförening.

ÖREBRO

Stora holmen. Kl 10-21 Lilleputt-tåget, trampbilar, karusell och kiosk. Kl 12-15 (16) Hälsa på djuren i klapphagen, muslaburint, ansiktsmålning. Kl 12-19.30 Chokladhjul, fiskdamm och lotteri. Kl 14-18.30 Bibliotekets pop-up-cykel och barn- och ungdomsböcker. Kl 16.30-16.50 och 17.15-17.35 Musik och sång med barnen under ledning av Kulturskolan. Kl 18 Vårtal av Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Örebro. Musik och sång. Och till sist manskören Örebro sångargille. Cirka kl 18.30 Vårbrasa. Arr: Örebro kulturskola, Stora Holmen, Lions, Kvinnerstagymnasiet.

Lundsbacken, Närkes Kil. Brasan tänds kl 21. Avslutning med stort fyrverkeri. Klass 6 på Närkes Kils skola säljer kaffe, dricka, hembakat och godis samt majblommor.

Frikyrkan i Krogesta. Kl 19.30. Körsång, vårtal, kaffeservering inomhus. Brasa, fyrverkeri, korvförsäljning utomhus. Arr. Glanshammars frikyrkoförsamling.

Gamla fattigstugan. Alldeles öster om Svartån, vid bron på gamla E18. Vintrosa-Tysslinge hembygdsförening tänder sin brasa kl 20. Korvgrillning och lotteri.

Eker. Ekers Hembygdsförening kl 19.30. Brasa, kaffe med dopp samt varm korv.

Ervalla hembygdsgård. Värmande brasa, vårtal och underhållning kl 19. Arr. Ervalla hembygdsförening.

Hagtorp. Adolfsbergs hembygdsförening har aktiviteter på Hagtorp, Hagalundsvägen i Adolfsberg.

Start kl 18 med KFUM-kören, vårtal av Alf-Rune, fiskdamm, chokladhjul, korv- och kaffeförsäljning,

Lotteri, loppis och naturligtvis brasa. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Café Skogen på Glomman. Kl 19 Grilla korv med Örebro NSF scouterna, för barn. Kl 20 Vårsånger med kören Voxette, Vårtal av Charlotta Nordenberg, KIF damfotboll. Vi tänder elden.

Nybblekyrkan, Vintrosa. Start kl 19.30. Tipspromenad, fika, varmkorv, brasa, vårtal, vårsånger. Cirka 21.30 visning av film om bygden. Fyra av de äldsta för 15 år sedan berättar under en bussresa.

Solhaga. Som vanligt arrangerar Brf Solhaga som vanligt valborgsfirande för medlemmar och allmänheten med start kl 18. Brasan tänds kl 19.30.

Lundhagskyrkan. Ny plats i år p.g.a. byggnadsarbeten vid Hovsta skola. Lundhagskyrkan (Hovsta frikyrkoförsamling) i samarbete med andra föreningar inbjuder till ett varierat program för alla. Kl 19.30 börjar firandet med mingel, ponnyridning, fiskdamm, hoppborg, karusell, speedshooting, korvgrillning m.m. Vårtal av kommunalrådet Per-Åke Sörman och vårsång av vårkören under ledning av Birgitta Jonsson innan vedbrasan tänds.(Välkommen att sjunga med - övning i Lundhagskyrkan kl 18.30) Eftersittning i Lundhagskyrkan med traditionsenlig pannkaka, gemenskap och program.

ÖSTERNÄRKE

Lännäs hembygdsgård. Kl 20. Vårtal av Eva Lektér, Odensbacken. Lännäs kyrkokör sjunger vårens sånger. Lotteri, kaffe och korvförsäljning.

Missionskyrkan i Kilsmo. Kl 20. Vårsånger. Vårtal av Torbjörn Jonsson. Insamling till barnhem i Brasilien. Servering. Fackeltåg till brasan. Arr. Equmenia Kilsmo.

Askers hembygdsgård, Tångsätter. Kl 20. Brasa och fyrverkeri. Askerskören medverkar. Vårtal av Maud Nimheim Ottosson. Lotteri och försäljning av varmkorv och kaffe. Arr. Askers hembygdsförening.

Tingstadsvallen i Stora Mellösa. Start kl 19. Brasa cirka kl 20.30. Däremellan kan ni roa er med detta:

Vårtalare Pelle Svedberg. Lotteri, tipspromenad, chokladhjul, Bollkastning, hamburgare, fika med mera.

Arr. Små IF fotboll.

Hjälmargården, Läppe. Firandet börjar kl 20 med vårtal av Jonatan Andersson och kyrkokören Vingåker sjungen in våren, varefter brasan tänds. Kl 21.15 Fyrverkeri. Kaffestugan är öppen kl 17-22.