Örebro segrade i årets sista match – efter dramatiska slutminuter

Årets sista match i SHL var ett mellan två formsvaga lag. Örebro Hockey och Linköping kom båda med tre raka förluster var. Det syntes också till en början då spelet var väldigt avvaktande.

Det blev ändå gästande Örebro som kunde ta ledningen. Det i slutet av en utvisning när Jonathan Andersson sköt ett skott som träffade Ludvig Rensfeldt framför mål. Pucken landade perfekt vid Glenn Gustafssons blad och han kunde trycka in sitt sjunde mål för säsongen.

Därefter fortsatte utvisningarna att hagla och framförallt fick Örebro spendera mycket tid i boxplay. Inte minst efter att man tagit ännu ett matchstraff. Den här gången genom Marcus Weinstock.

Ställningen stod sig dock perioden ut, men i början av andra så small det direkt. Efter 16 sekunder kunde Shane Harper servera Mathias Bromé ett öppet mål och poängkungen gjorde inget misstag. Därefter hade Örebro en enorm press för att göra fler mål, men Linköping kom undan.

Spelet jämnades ut och även i den tredje perioden vägde spelet fram och tillbaka en hel del, utan att några riktigt heta målchanser skapades. LHC fick dock en chans när pucken slank mellan benen på Furch, men då var Jonathan Andersson räddande ängel och kunde rensa undan pucken.

Men med drygt två minuter kvar fick till slut Linköping in en reducering. Pucken grävdes fram bakom mål och med en passning in i mitten hittade man Broc Little som stänkte dit den.

Därefter hade hemmalaget hård press och jagade även kvitteringen. Örebro höll dock undan och avslutade således 2019 med att begrava sin tre matcher långa förlustsvit.

Matchens hjärnsläpp

För tredje gången på fem matcher drog Örebro på sig ett matchstraff. Den här gången genom rutinerade Marcus Weinstock som kom in sent och träffade Jaakko Rissanen i huvudet. Inte mycket att snacka om och att en tredje Örebrospelare nu kommer att bli avstängd får man nog räkna med.

Matchens nästan superdebut

Han började sig med att kasta sig och täcka skott i sitt första SHL-byte. I det andra blev 19-årige Anton Widmark målskytt. Men då hade Joonas Rask stört målvakten Jonas Gustavsson för mycket och målet dömdes bort.

Matchens stjärnor

1. Rasmus Rissanen, Örebro.

Finländaren som var briljant i säsongsupptakten visade att han fortfarande har det i sig. Han vann i princip varenda närkamp han gick in i och var dessutom ett farligt hot framåt vid flera tillfällen.

2. Dominik Furch, Örebro.

Han hade inte alltid mycket att göra och i början av andra var han lika mycket åskådare som folket på läktarna. Men när det väl behövdes fanns han där som en lika trygg sista utpost som vanligt. Han motade allt och utsattes för och mer kan man inte göra.

3. Mathias Bromé, Örebro.

Många spelare var bra i Örebro, men det är allt som oftast Mathias Bromé som gör skillnad. Han sliter enormt, skapar chanser och gör mål. Mot Linköping fick han också enormt mycket speltid efter alla skador och avstängningar. Något som han tog väl vara på.

Matchfakta

Linköping HC–Örebro Hockey 1–2 (0–1, 0–1, 1–0)

Första perioden: 0–1 (11.41) Glenn Gustafsson (Ludvig Rensfeldt, Jonathan Andersson) i spel fem mot fyra.

Andra perioden: 0–2 (0.16) Mathias Bromé (Shane Harper, Kristian Näkyvä).

Tredje perioden: 1–2 (17.50) Broc Little (Jaako Rissanen).

Skott: 21–30 (5–8, 6–14, 10–8).

Utvisningar, LHC: 2x2, 1x5. ÖHK: 3x2, 2x5, 2x20.

Publik: 5 936.

Domare: Mikael Sjöqvist och Mikael Nord.