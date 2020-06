Örebro slott bjuder på historielektion i filmens tecken: "Ett enklare sätt att ta till sig historia"

Under sommaren visar Örebro slott upp kostymer från tio film- och serieproduktioner. Utställningen tar start i 1500-talet och fortsätter in på 1900-talet. Parallellt får besökarna ta del av slottets och Sveriges historia under samma tidsperiod.

– Vissa är inte historieintresserade, men filmintresserade. Det var så idén till utställningen växte fram, säger Johanna Bjelkengren, ansvarig för den publika verksamheten på Örebro slott.