Örebro Syrianska får tänka om: ”Svårt med motivationen för vissa”

Örebro Syrianska skulle ha spelat träningsmatch mot allsvenska ÖSK under helgen.

När det i torsdags blev klart att inga seniormatcher i fotboll får genomföras, fick man tänka om.

– Både ledarteamet och spelarna såg fram emot den matchen, det är väldigt roligt att möta ÖSK och även andra lokala lag här i stan. Det är bara att anpassa sig efter läget som är just nu, säger tränaren Barsaum Cicek till NA.

Division 1-nykomlingarna Örebro Syrianska har planerad seriestart 21 maj. Men det kommer hela tiden nya besked och restriktioner, precis som för hela samhället. Och det där naturliga arbetssättet i fotboll, att man hela tiden jobbar mot nästa match, det finns helt plötsligt inte.

– Då blir det svårt med motivationen för vissa, säger Cicek.

– Just nu är det den största utmaningen. Det är ganska blandat, vissa är av den naturen att dom bara kör på ändå. Men det finns de som tar det på ett annat sätt, och vi får just nu ta det vecka till vecka. Man försöker just nu att motivera spelarna till någonting om egentligen inte finns, det är en väldigt konstig situation.

Precis som alla andra fotbollslag får man just nu planera om, och planera om. Hela tiden efter hur coronapandemins effekter utvecklar sig.

– Det är så det ser ut i världen nu. Vi hade en planering som låg klar hela vägen fram till seriepremiären, och skulle haft träningsmatcher varje helg nu och framåt. Nu får vi se hur vi lägger planeringen, när man inte får spela alls, säger Cicek.

Känner ni er i nuläget hoppfulla att serien kommer dra igång i slutet av maj?

– Det är jättesvårt att svara på, man hoppas ju det. Det vi kan göra är att hålla igång laget, så att vi är redo när det än startar. Man får köpa att det är som det är just nu, och bara acceptera läget. Alla sitter i samma båt och man får göra det bästa av situationen. Och det bästa för oss är att hålla laget redo för att det när som helst kan dra igång.