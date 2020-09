Örebro Syrianska förlorade bottenmötet – kvar på kvalplats: ”Bedrövligt – inget vi kan vara stolta över”

Nykomlingssuccén har kommit av sig totalt.

Efter tre segrar och elva poäng på föreningens sex första division 1-matcher har Örebro Syrianska bara vunnit en av de elva senaste – och bara tagit en poäng på sista fem.

Söndagseftermiddagens bortamatch i Umeå, mot bottenkollegan Team TG, gav en ny förlust, 3–2.

– Vi kan så mycket bättre. Offensiven, defensiven ... Men om vi inte presterar det vi ska prestera, då kommer det bli så här, då kommer vi fortsätta förlora med uddamålet, dundrade anfallaren Ebrima Jaiteh efteråt.

– Det här var bedrövligt, inget vi kan vara stolta över. Vi har försökt tänka bort alla dåliga prestationer vi gjort på slutet och bara sett framåt mot nästa match, men att vi gjort så många dåliga matcher spelar säkert in att man blir extra frustrerad nu.

Syrianska skapade en hel del chanser, men brände dem. I stället gjorde Team TG både 1–0, i mitten av första halvlek, och 2–0, en frispark i 60:e minuten som Syrianskamålvakten Dildar Caliskan var på men tappade in.

Jaiteh kom in i 58:e och låg med starkt förarbete i straffområdet bakom att Degerforslånet Erik Grandelius fick öppet mål och kunde reducera till 2–1. Bara minuten senare kontrade TG dock in 3–1 efter att målskytten Gino Berg lurat bort Syrianskaförsvararen Owen John Wallis två gånger om. Syrianska fortsatte att forcera, och Basel Gorgis lyfte in en boll i straffområdet som Jaiteh nickade över utrusande TG-målvakten Gustaf Halvardsson. Men närmare än så, 3–2, kom Syrianska inte.

Delvis på grund av domarna, ansåg Jaiteh som tyckte laget blev berövat på två straffar. En hands i första halvlek och en kapning av Eliyo Turkan i andra.

– Domarna var bedrövliga, under all kritik, inte okej. De drog i oss och brottades i deras straffområde, men så fort vi tittade på dem så fick vi allt emot oss, säger han upprört.

Målen och framspelningen var en klen tröst.

– Jag är inte nöjd om vi inte vinner, då spelar det andra ingen roll.

Förlusten gör att Syrianska är kvar på negativ kvalplats och nu bara har målskillnad ned till TG på nedflyttningsplats. Härnäst väntar tre matcher på en vecka med start på lördag: Frej hemma, IFK Luleå borta, Vasalund hemma. Frej och Luleå är inbegripet i bottenstriden, tre poäng före Syrianska, medan Vasalund toppar tabellen.

– Vi måste gå för vinster, det finns inget annat nu. Det är vinna eller försvinna som gäller, varje match. Vi har satt oss själva i den här situationen. Det är onödigt, för vi skulle ha vunnit fler matcher mot bottenlagen och har spelat jämnt mot topplagen också, men nu är vi där vi är och det är bara att nöta på, säger Jaiteh.

Team TG–Örebro Syrianska 3–2 (1–0)

1–0 (27) Philip Näslund, 2–0 (60) Adel Ziarat, 2–1 (69) Erik Grandelius, 3–1 (70) Gino Berg, 3–2 (81) Ebrima Jaiteh.

Varningar, Team TG: Gino Berg, Adel Ziarat. Örebro Syrianska: Laurence Bell, Viktor Franssila, Eliyo Türken, Kevin Dyplin (varnad på bänken), Dildar Caliskan.

Domare: Magnus Römo Mella, Umeå.

Publik: Ingen uppgift.

Örebro Syrianskas startelva: Dildar Caliskan – Viktor Franssila, Basel Gorgis, Owen John Wallis (80) – Erik Sachs (68), Mirza Turan (58), Erik Grandelius, Laurence Bell, Nabil Osman (68) – Eliyo Turkan, Yohan Fellrath.

Avbytare: Ebrima Jaiteh (58), Stefan Hannason (68), Marcus Karlsson (68), Kevin Johansson (80), Kevin Dyplin.