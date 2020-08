I halvtid ledde Örebro Syrianska matchen på hemmaplan i Ettan norra herr i fotboll mot Sandvikens IF med 2–1. Men i andra halvlek jobbade sig Sandvikens IF in i matchen, och kvitterade. Matchens slutresultat blev 2–2.

Yoann Fellrath och Eliyo Türken gjorde Örebro Syrianskas mål, medan Leo Englund och Herman Johansson stod för gästernas målgörande.

I nästa omgång har Örebro Syrianska Haninge borta på Torvalla IP, onsdag 2 september 19.30.