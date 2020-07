Örebro Syrianska tappade poäng i slutminuterna – trots drömmål från engelsmannen: ”Jag var för trött för springa”

Sollentuna stod för motståndet när Örebro Syrianska spelade hemmamatch under lördagen. Bara tre dagar efter 3–2-förlusten mot Karlstad.

– Jag är jättetrött, det har varit en utmattande vecka. Alla matcher vi har spelat har varit jämna, antingen har vi vunnit med ett mål, förlorat med ett eller så har vi spelat lika. Varje match har spelats i 95 minuter och den här veckan har varit tuff, då blev vi straffade idag när vi tappade fokus i korta stunder, säger Laurence Bell efter matchen.

Trots att Sollentuna hade ett stort spelövertag på hemmalaget lyckades Syrianska hålla nollan fram till den 61:a matchminuten. Sollentunas Dida Rashidi fick en boll i straffområdet och när Marcus Karlsson skulle bryta styrde han istället in den i eget mål.

– Vår plan var att pressa dom för att sätta stopp för deras spel till en början, dom är ett jättebra lag när dom har bollen. Vi var tillräckligt ödmjuka och märkte att dom var tillräckligt bra för att spela runt vår press idag. Vi sjönk ner lite för att stanna kvar i matchen och det var ett bra beslut av Barsaum. Om vi inte hade gjort det hade vi bara sprungit runt och jagat boll som vi gjorde i början av matchen. Det var rätt idé att pressa dom, men dom hade bra spelare.

Tio minuter kunde dock hemmalaget svara. Efter slarv från Sollentuna fick Bell bollen knappt 25 meter ifrån målet och lobbande över Sollentunas målvakt som inte nådde bollen.

– Det hände lite på autopilot. Mitt jobb som striker är att kriga för första bollen, men bollen studsade runt lite och kom till mig tillslut. Sen var det någon back och målvakten mellan mig och målet, jag var för trött för springa vidare så jag tänkte att jag kunde chippa över honom och det funkade.

I den 87:e minuten misslyckas först Michel Hernandez med en rensning, John Owen Wallis får en till chans att rensa men skjuter rakt på en motståndare och Sollentuna gör 2–1.

– Luften åkte ur. Dom hade mycket boll men vi stoppade dom från att skapa några riktigt farliga målchanser. Sen kändes det som att vi blev ivriga till att försöka vinna matchen, speciellt när vi är hemma. Vi flyttade upp mycket folk och sen kontrade dom in ett mål, det blir något vi får tänka på nu i tre veckor.

Nu väntar ett tre veckor långt uppehåll för Syrianska som spelar nästa match den 8 augusti borta mot Frej Täby.

– Idag märkte vi att vi har en del att jobba på över uppehållet. Vi har fått med oss bra resultat i början av den här säsongen men inget kommer att vara lätt, vi vet det. Det är tufft med två raka förluster precis innan uppehållet. Nu har vi några saker vi måste jobba på och sen komma tillbaka hungriga.

Matchfakta

Örebro Syrianska–Sollentuna FK 1–2 (0–0)

Mål: 0–1 (61) Taha Abdi Ali, 1–1 (71) Laurence Bell, 1–2 (88) Charbel Ceylan

Varningar, Syrianska: Laurence Bell, Linus Lamu. SFK: David Zlotnik.

Publik: –

Domare: Robin Andersson

Örebro Syrianska

Dildar Caliska – Erik Sachs, Viktor Franssila, Owen John Wallis – Stefan Hannason (ut 72), Tobias Nilsson, Kevin Johansson (ut 83), Marcus Karlsson – Ebrima Jaiteh (ut 60), Linus Lamu, Laurence Bell

Ersättare: Michel Yanez Hernandez (in 83), Mirza Turan, Nabil Osman, Martin Alp (in 60), Eliyo Türkan (in 72), Philip Malky, Andreas Carlström