Örebro Syrianska värvar – plockar in ung målvakt: "Perfekt lösning"

I våras bestämde sig Örebro Syrianskas målvakt Andreas Carlström för att avsluta karriären på grund av bristande motivation.

Under sommaren har Syrianska dragits med skadeproblem på just målvaktssidan, när målvakten Dildar Caliskan haft lårproblem, och som backup har de haft 16-årige Claudiu Neagu. Något som lett till att Carlström fått göra tillfällig comeback i Syrianska under sommaren.

Men nu har klubben hittat en permanent lösning. På onsdagen meddelar Syrianska via ett pressmeddelande att Kevin Dyplin plockas in från Assyriska FF.

"Det har varit ett intensivt arbete med målvaktsfrågan efter att Andreas Carlström beslutat att lämna, Kevin ser vi som en perfekt lösning som täcker målvaktsfrågan", skriver klubben på sin hemsida.

Kontraktet sträcker sig över resten av säsongen.