Örebro Syrianskas målvakt kritisk mot domarna – efter straffkaoset: ”En av dom sämre – i hela mitt liv”

Det blev ett straffdrama i matchen mellan Karlslund och Örebro Syrianska. Tre straffar under ordinarie speltid, två till Karlslund och en till Syrianska, och Syrianskas målvakt Dildar Caliskan stod i händelsernas centrum. Samtidigt delades det ut nio gula kort – tre till Karlslund och sex till Syrianska.

Först slog Karlslunds Christer Lipovac en Caliskans högra hörn, räddning. När sedan Karlslunds Martin Springfeldt vräker sig fram i straffområdet efter att Caliskan har plockat upp bollen hettar det till. Tidjani Diawara kommer fram och det blir gruff mellan honom och målvakten, ny straff till Karlslund.

– Jag visste inte om det men jag jag pratade med tredjedomaren och tydligen är det så. Det är någon ny regel som jag inte visste om, i så fall är det rätt. Däremot tycker jag att jag ska ha en frispark i situationen innan när han går in med dobbarna före. Ska han döma straff så ska han döma frispark i första skedet. Men om han inte tycker det är frispark är det väl straff. Det är något jag har lärt mig idag.

Innan gruffet ställde sig Caliskan över Springfeldt och valde att säga några ord till anfallaren.

– Jag blev bara tokig, att gå in sådär.. Alla vill göra mål men det finns gränser. Jag är bara människa och det går inte att springa in med dobbarna hur som helst. Jag ville bara visa att det inte är okej.

Hur upplevde du straffsituationerna?

– Jag tycker dom är billiga. Ska dom vinna på det sättet tycker jag.. Nej jag blev galen så det var bara att rädda dom. Det slår slint när det blir sådär.

Vad tycker du om domarna idag?

– Jag tror det är en av dom sämre domarinsatserna jag har varit med om i hela mitt liv.

Matchen slutade 1–1 efter att Tidjani Diawara fått revansch efter straffmissen och Syrianskas lagkapten Basel Gorgis varit framme på Linus Lamus straffmiss.

– Karlslund har varit näst bäst i stan länge så att det slutade med kryss är bara dåligt för dom kan jag tycka, det är dom som är favoriterna. Dom ska vinna en sån här match på hemmaplan så att vi tar en poäng här är jag ganska nöjd med om jag ska vara ärlig.

Med åtta poäng på fyra matcher ligger Syrianska på en fjärdeplats i tabellen, dock har Brommapojkarna och Team TG en match mindre spelad.

– Åtta poäng på fyra matcher, det är bra. Men jag tror inte vi ska ta åt oss alla ära. Karlslund har haft ett mycket tuffare schema, det här är det bästa laget vi har mått så vi kan inte slappna av nu. Det kommer komma tuffare matcher och dom här kommer få lättare matcher, tabellen ljuger lite grann. Men åtta poäng på fyra matcher, klart jag är nöjd.

Men matchen var inte över där. För att avgöra vilket av lagen som skulle ta sig vidare i svenska cupen blev det straffläggning. Efter två räddningar under matchen klev målvakten själv fram och slog den andra.

– Det är en riktigt dålig straff, vad ska jag säga. Jag trodde inte jag skulle ta den, det var mellan mig och Basel (Gorgis) sen blev det något missförstånd för jag uppfattade det som att Basel skulle ta den.

Caliskans miss blev också den enda. Det betyder att Karlslund är vidare i svenska cupen.

– Det är ingenting jag bryr mig om helt ärligt. Vi har så pass tajt schema så cupen, dom kan få ta den. Vi har match varannan eller var tredje dag.

Karlslunds IF–Örebro Syrianska 1–1 (0–0) 6–5 efter straffar

Mål: 1–0 (78) Tidjani Diawara, 1–1 (89) Basel Gorgis.

Varningar KIF: Gabriel Kopkin, Filip Stankovic, Tidjani Diawara. Syrianska: Dildar Caliskan, Basel Gorgis, Linus Lamu, Marcus Karlsson, Eliyo Türkan, Owen John Wallis.

Domare: Rambod Beigi.

Publik: –

Karlslunds IF

Jacob Kindberg – Christopher Alp (ut 67), Filip Stankovic, Adam Björk, Gabriel Kopkin (ut 66) – Justin Salmon, Sebastian Loyola Nydén, Ibrahim Habib – Martin Springfeldt, Tidjani Diawara, Christer Lipovic

Ersättare: Dennis Koss, Salim Ali Mohammed, Elias Jangdin, Lukas Juhler (in 66), Edvin Tellgren, Sermed Habib (in 67), Oscar Franck

Örebro Syrianska

Dildar Caliskan – Owen John Wallis, Basel Gorgis, Erik Sachs – Nabil Osman (ut 57), Kevin Johansson (ut 64), Tobias Nilsson, Marcus Karlsson (ut 84), Michel Yanez Hernandez – Linus Lamu, Eliyo Türkan (ut 58)

Ersättare: Viktor Franssila (in 58), Philip Malky, Stefan Hannason (in 57), Martin Alp (in 64), Yoann Fellrath (in 84), Laurence Bell, Andreas Carlström