Örebro tappade trepoängaren i tredje – men läckert solomål gav seger i sudden mot Brynäs

Örebro kom ut taggat efter att ha varit spelledigt i sex dagar. Hemmalaget satte full fart och fick ett gäng längre anfall med en gång. Och knappt tre minuter in kom också ledningsmålet.

Robin Kovacs vann sin närkamp med Simon Bertilsson på offensiv blå. Pucken letade sig fram till Robert Leino som kunde skrinna fram och pricka in 1–0 i första krysset.

Sedan skulle Leino presentera sig på nytt. Halvvägs in i perioden snodde han pucken av Chad Billins bakom målet och vände ut och in på Brynäsbacken med sin skridskoåkning. Till slut hittade han över slottet till Robin Kovacs som kunde lyfta in 2–0 till Örebro.

Hemmalaget hade bud på mer mot ett Brynäs som kändes rostigt. Men gästerna hade ändå ett par bra chanser. Som när Patrik Berglund sköt i en två mot etta och Linus Ölund fick träff på returen. Men då hann Jhonas Enroth över för en jätteräddning.

Örebro flera klasser bättre i första. Men i andra jämnades spelet ut. Brynäs klev ut betydligt bättre och mer aktivt och började få till längre anfall.

Stundtals fick Jhonas Enroth det svettigt men Örebromålvakten briljerade och räddade allt han fick på sig i perioden. Och när han inte räddade så fick han hjälp av ribban när Anton Rödin sköt.

Örebro var inte ofarligt i perioden och skapade även de sina lägen, utan att överlista Samuel Ersson.

Hemmalaget kom ut bättre i tredje och såg inledningsvis lika starka ut som i första. Men utan att få in pucken.

Istället en spelvändning och förre Örebrospelaren Shane Harper passade till Jaedon Descheneau när Gustav Backström stötte högt och gick bort sig. Descheneau hittade över till Oula Palve som kunde trycka in reducerngspucken.

Målet gav gästerna energi även om Örebro var mycket nära att återta tvåmålsövertaget i powerplay efteråt. Gästerna fick till ganska så rejält tryck och hemmalaget fick jobba hårt i försvarsspelet.

Men kallduschen skulle komma för Örebro. Med drygt tre minuter kvar sköt förre Örebrospelaren Marcus Björk från blå och pucken letade sig in mellan benen på Enroth fram till 2–2.

Matchen gick till förlängning och där avgjorde Örebro redan efter 13 sekunder när Borna Rendulic tog sig hela vägen från egen zon in till anfallszon och kunde pricka in segermålet.

Trots allt två poäng som kan vara oerhört viktiga för Örebro i topp sex-kampen.

Matchens rekordhållare

Robin Kovacs har i flera intervjuer sagt att han ska slå personligt målrekord den här säsongen, 13 är hans bästa notering sedan tidigare. Mot Brynäs kom det 14:e, nytt rekord för stockholmaren som gör en kanonsäsong.

Matchens argaste

Brynäskaptenen Anton Rödin åkte ut för fasthållning efter en duell med Oliver Eklind. När det gick upp för honom blev han förbannad. Först på domarna och sedan på Eklind. "Jävla idiot", vrålade han mot Örebrospelaren.

Topp tre, Örebro

Robert Leino

Snärtigt avslut fram till säsongens 15:e fullträff. Sedan låg han bakom Robin Kovacs 2–0-mål. Finländaren är riktigt, riktigt bra. Giftig offensivt men gör också ett stort jobb defensivt. Fyndvärvning av Örebro.

Jhonas Enroth

Är i zonen nu. Visar klass i match efter match. Svår match inledningsvis mot Brynäs som till en början knappt skapade lägen men Enroth höll sig vaken. Sedan när gästerna fick mer att säga till om så kom han upp stort.

Robin Kovacs

Hade ett finger med i Leinos ledningsmål och fick sedan sätta dit den själv. Fortsätter att leverera. Hade bud på mer där ute.

Matchfakta

Örebro–Brynäs 3–2 e förl. (2–0, 0–0, 0–2, 1–0

Första perioden: 1–0 (2.56) Robert Leino (utan assist), 2–0 (11.37) Robin Kovacs (Robert Leino).

Andra perioden: –

Tredje perioden: 2–1 (5.09) Oula Palve (Jaedon Descheneau, Shane Harper), 2–2 (16.54) Marcus Björk (Oula Palve, Shane Harper).

Förlängning: 3–2 (00.13) Borna Rendulic (Kristian Näkyvä, Rodrigo Abols).

Skott: 31–21 (8–4, 8–9, 14–8, 1–0)

Utvisningar: ÖHK 1x2. Brynäs 3x2.

Domare: Tobias Björk och Mikael Andersson.

Publik: –

Örebro

Målvakter: Jhonas Enroth (Jonas Arntzen).

Backpar: Kristian Näkyvä, Rasmus Rissanen – Stefan Warg, Robin Salo – Jonathan Andersson, Gustav Backström. Sjundeback: Nick Ebert.

Kedjor: Joonas Rask, Rodrigo Abols, Borna Rendulic – Emil Larsson, Robert Leino, Robin Kovacs – Linus Öberg, Christopher Mastomäki, Glenn Gustafsson – Filip Barklund, Ludvig Rensfeldt, Oliver Eklind.