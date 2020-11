Örebro teater: ”Jag försöker ha förståelse”

Andra vågen av covid-19, och historien upprepar sig kusligt precist för Örebro teater som nu direkt efter premiären (som visserligen var i Stockholm den här gången) måste ställa in resten av spelperioden av kommande vuxenföreställningen ”Ravinen”. På samma sätt som man i våras var tvungen att ställa in ”Vem är rädd för Virginia Woolf?” direkt efter premiären när coronakrisen inleddes i mars. Dessutom drabbas just den föreställningen igen, eftersom det var meningen att den skulle ha nypremiär i januari.

Nu letar man istället efter möjligheten att spela både Ravinen och Vem är rädd för Virginia Woolf vid ett senare tillfälle. Detsamma gäller för soppteatern som skulle ha premiär i december ”Bomaye, Maria! Bomaye!”. I december var det också meningen att Ernst Kirchsteiger skulle gästa teaterns samtalsshow Konstnärligt talat. Också det letar man nytt datum för.

– Vi sparar alla föreställningar och evenemang och ser om vi kan erbjuda dem längre fram på repertoaren, det är ett slags pussel, säger Rikard Lekander som ser risken med att det kan bli korvstoppning sen, när allt ska hinnas med.

– Men det är också viktigt att föreställningar som vi har producerat får möta sin publik.

Skolföreställningarna planerar de dock att fortsätta med, ”Twerk face” för mellanstadiet och den förestående premiären av ”Min häst” för lågstadieelever.

– Så länge skolorna har öppet så fortsätter vi med vår del av undervisningen. Några har ställt in men i stor utsträckning kommer de, många uppskattar att det fortfarande är något som erbjuds.

Själv var Lekander inte beredd på det senaste beskedet om offentliga sammankomster för högst åtta personer.

– Det kom som en överraskning för mig. Men jag försöker ha förståelse för att det blir en krock mellan oss som har en långsiktig planering och en pandemi som kräver snabba beslut.

– Även om jag personligen kan tycka att det är både frustrerande och hjärtskärande att ställa in allt.

Under december kommer ”Ravinen” gå att hyra på teaterns hemsida, liksom en inspelad version av ”Stackars Birger” har kunnat strömmas under hösten.

– Många i riskgruppen har hört av sig och tyckt att det varit bra som alternativ, även om det inte är en fullödig teaterupplevelse, säger Rikard Lekander.

