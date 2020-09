Örebro teater startar en egen playkanal: ”Kollegor runt om i Sverige häpnar över den här satsningen”

Teatern är förgänglighetens konstform. När en pjäs inte spelas längre finns inget annat än minnen och möjligen programbladet kvar.

– Det är det vackra med teaterupplevelsen, att den uppstår i mötet mellan skådespelarna och publiken och sen aldrig mer, säger Rikard Lekander som trots det har bestämt att Örebro teater ska lägga ner tid, energi och resurser på att filmatisera den kommande säsongens vuxenföreställningar.

Det här kan bli en inkörsport för de som vanligtvis inte går på teater

Och dessutom lagt vikt vid att inspelningarna ska hålla en hög professionell kvalitet.

– Jag har märkt nu att vi nog varit väldigt ambitiösa, många av mina teaterchefskollegor runt om i Sverige häpnar över den här satsningen – det är som att vi har bakat in en långfilmsinspelning i en teaterproduktion.

Samtidigt understryker han att det här inte är någon film i ordets vanliga bemärkelse.

– Vi är inte ute efter ett filmiskt uttryck, det här ska upplevas som en pjäs.

Satsningen är en direkt reaktion på coronviruset som gjorde att man tvingades ställa in och skjuta upp vårens repertoar. Rikard Lekander berättar att syftet med inspelningarna är att de som inte vågar sig till teatern just nu, kanske på grund av att de tillhör en riskgrupp, ändå kan behålla kontakten med teatern.

– Det är en del av vårt uppdrag, att göra teatern tillgänglig för alla i hela länet.

Det var en märklig och fascinerande värld som knackade på

Just nu kan de heller inte erbjuda lika många biljetter som normalt på plats i salongen, även om de har lagt in fler speltillfällen än tidigare begränsas antalet biljetter av mötes- och avståndsrestriktioner.

– Nu är varenda plats i salongen mycket värd. Och digitalt är pjäserna betydligt billigare än en teaterbiljett, men det är inte heller samma upplevelse.

I inspelningarna finns också en annan möjlighet, en som går i linje med hans egen ambition om att sänka trösklarna till teatern.

– Jag hoppas att det här blir en möjlighet för folk att prova teaterupplevelsen för första gången. Det här kan bli en inkörsport för de som vanligtvis inte går på teater.

Hans egna första möten med teaterns värld var just via tv:n.

– Vi hade inte teater naturligt i mitt hem. Men på dagarna visades tv-teater, det blev min ingång – så var det nog för många.

Han minns särskilt hur han någonstans i nio-års åldern ”blev helt hänförd” av en tv-bearbetning av Samuel Beckett's klassiker ”I väntan på Godot”.

– Det var något annat än de andra tv-programmen – och det var inte heller en film. Det var en märklig och fascinerande värld som knackade på, lite som att se utomjordingar.

Faktum är att Örebro teater har varit i kontakt med SVT som visat intresse för produktionerna de gör nu.

– Om pandemin gör att vi återfår teaterns tillgänglighet är det en väldigt stor vinst. Om det blir tillgängligt för de som inte har teater naturligt i sin hemmiljö så har det ett demokratiskt värde.

För att se hur playkanalen slår har teatern tagit hjälp av Oru innovation på Örebro universitet. De jobbar just nu med kommunikationsstrategier och kommer att undersöka vilka som ser de digitala pjäserna.

– Även om vi gör det här nu på grund av corona så tror jag att vi kommer kunna dra lärdomar ur det här som blir användbara post-corona, säger Rikard Lekander.

Tror du att ni kommer att få spela inför full publik igen nästa år?

– Jag vågar inte sia om det. Hittills har vi tagit det säkra före det osäkra och det har visat sig vara en bra strategi, många andra trodde att det skulle vara över nu och är därför inte förberedda.

Fakta: Så funkar det

Playkanalen hittar man på teaterns hemsida under fliken ”Play”.

Varje pjäs kostar 119 kronor att hyra och då har man fri tillgång till inspelningen i 48 timmar.

”Stackars Birger” har spelats in i samarbete med filmbolaget Eyra media.

Pjäserna som kommer att filmas under säsongen är ”Stackars Birger”, ”Ravinen”, ”Vem är rädd för Virginia Woolf?” och ”The last dream of William Shakespeare”.