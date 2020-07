Örebro Volley får bara 48 000 kronor för inställda slutspelet – tackar nej till Europacupen: ”Helt fel läge”

Segern i grand prix-slutspelet i januari gav Örebro Volley en plats i en av Europacuperna, och dessutom 40 000 kronor för att finansiera spel där. Men nu har klubben ändå valt att tacka nej till spel i Europa i höst.

– Vi har inte pengar till det, vi kommer inte ta den platsen. Det är helt fel läge. Inte för att vi har någon gigantisk publik i vanliga fall, men för att kunna spela i Europacupen måste man ändå få ihop en finansiering som bygger på både sponsorer och publikintäkter. Och i nuläget vet vi inte alls hur det kommer se ut i höst, det kanske kommer vara spel utan publik. Vi ser det helt enkelt som ett för stort ekonomiskt vågspel att ge sig ut i Europa i det här läget, säger Olle Anfelt, mångårig ordförande i Örebro Volley.

Frågan har nu i stället gått vidare till Engelholm, som blev tvåa i GP och som spelade i Europa så sent som i höstas. Skånelaget, som dominerat svensk volleyboll senaste åren, åkte då ut med 0–3, 0–3 mot nederländska Aachen i 16-delsfinal i Challenge cup, tredjenivån inom europeisk cupvolleyboll. Något som säger en hel del om statusen på svensk volley jämfört med övriga Europa.

– Engelholm var väldigt tidigt med att ringa och fråga om vi skulle ta platsen eller inte. Men jag vet inte hur de resonerar i nuläget, om de fortfarande är intresserade och har anmält sig, säger Anfelt.

Att det är just ekonomin som sätter stopp för Örebros Europaplaner är inte oväntat. Klubben dras sedan tidigare med ett negativt eget kapital, har hyresskulder på över 180 000 kronor till Örebro kommun och drabbades hårt när SM-slutspelet ställdes in.

– Säsongen ställdes in den 16 mars, och i det läget av säsongen har vi tagit 90 procent av alla kostnader medan 40 procent av intäkterna återstår. Plus att vår stora ungdomsturnering (Mikasa challenge) ställdes in. Så vi blev jättetorsk på den här grejen. Vi tappade 600 000 kronor i intäkter, och även om vi fått lite stöd går vi runt 400 000 back på coronan, säger Anfelt.

Svenska volleybollförbundet beslutade att alla klubbar i elitserierna, på herr- och damsidan, skulle få exakt lika stor del av regeringens coronastödspengar, till skillnad från i ishockeyn och fotbollen där differentieringen mellan toppen och botten var enorm: I allsvenskan i fotboll fick Malmö FF:s herrar över 9,8 miljoner att jämföra med Växjös damer som fick knappt 18 000 kronor.

– Hos oss bestämde förbundet att alla skulle få 48 000 kronor var. Vi hade räknat med att gå långt i slutspelet och ha mer eller mindre fullsatt i Idrottshust under finalerna, och så fick vi vår stora ungdomsturnering (Mikasa challenge) inställd. Så det är klart att vi blev stora förlorare på den fördelningen, säger Anfelt.

Efter säsongen har dessutom Ivonee Montaño, Diana Lundvall och Linda Andersson lämnat klubben. Tre tunga tapp: Den colombianska landslagsspelaren Montaño blev utsedd till årets spelare i elitserien, och tillsammans svarade den offensiva trion för mer än hälften av Örebros vunna bollar i vintras: 565 av 1 090 poäng.

Men Örebro har värvat Cornelia Rosenqvist från Hylte/Halmstad och Maja Hedén från Rig Falköping, och Anfelt är försiktigt positiv inför säsongen som preliminärt startar med bortamatch mot Sollentuna helgen 26–27 september.

– Många av våra äldre spelare var nere i en djup svacka, mentalt, efter att slutspelet ställdes in. Alla var inställda på att det här var vårt år, och det kändes otroligt snopet när det blev som det blev. Vi hade också en sväng med covid-19 i laget i början av maj. Men nu är alla tillbaka både mentalt och fysiskt, och alla verkar sugna igen: Jag tror att alla de gamla, utom de som lämnat för att bli proffs, kommer spela vidare, säger han och fortsätter:

– Ekonomin gör att vi inte kommer ta in någon utländsk spelare, i varje fall inte till starten av säsongen. Vi får se hur det ser ut fram emot transferdeadline, den 15 december. Men det där gör inte att vi har sänkt målen, vi tror fortfarande det kan bli en riktigt bra säsong.

GP-segern gav Örebro Volley klubbens 18:e nationella titel, men den första sedan SM-guldet 2008. I början av 2000-talet spelade laget frekvent i Europa.