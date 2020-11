Örebro Volley-stjärnan tröttnade – tog strid med kommunen: ”Folk frågar varför jag jobbar, och det undrar jag också”

NA träffar Örebro Volley-liberon vid universitetet i Örebro, där det numera är nästan kusligt tyst och lugnt. Mellan de olika byggnaderna, där det i vanliga fall är konstant rörelse, är det nu alldeles folktomt.

Men ett gäng har varit inne och gjort salstenta på morgonen, och där jobbar Sofie Sjöberg extra som support.

– Jag började plugga här 2014. Nu hjälper jag till om någonting krånglar, eller om studenterna inte kommer in i systemet. Då finns jag som support, så att alla kommer igång ordentligt, förklarar Sjöberg.

I juni nästa år blir Sofie klar med sin master i internationell juridik.

Utöver det är hon engagerad som ordförande i föreningen ELSA i Örebro – The European Law Students Association, som jobbar med aktiviteter som rör frågor kring mänskliga rättigheter.

– Jag ville ha någonting mer att engagera mig i, säger Sjöberg.

Ibland undrar vad jag gör, men nästa dag känner jag istället att allt är så himla kul.

– Det är en stor roll, men samtidigt den som passade mig bäst då det handlar mer om att stötta och se till att styrelsearbetet fungerar. Eftersom jag åker iväg på volleybollmatcher kan jag ändå inte vara med på så många aktiviteter.

Ja, för lät det inte tillräckligt redan så är Sofie Sjöberg också libero i ett av Sveriges bästa volleybollag. På frågan om hon någonsin har en stund där hon gör ingenting är svaret enkelt.

– Nej.

– Jag har alltid sagt ja till allt. Mamma och pappa brukar säga att när jag var liten kunde jag ibland gråta för att jag ville gå på fyra kalas samtidigt. Ibland undrar jag vad jag gör, men nästa dag känner jag istället att allt är så himla kul och att jag får energi av det.

Sofie Sjöberg gör sin sjunde säsong i Örebro Volley, dit hon kom inför säsongen 2014/15. Sedan dess har hon varit en viktig pusselbit i laget som alltid är att räkna med i toppen av elitserien.

Men 2017 gjorde hon en avstickare – till Island.

– Jag har alltid velat bo utomlands i någon period, och pluggade en utbildning där vi läste på engelska, och då var det lätt att flytta utomlands eftersom jag var van att studera på engelska.

– Först valde jag England eller USA, de enkla alternativen. Men så sa en gammal rättsvetare till mig att det kanske vore utmanande och bra för cv:t om jag åker till ett land där de inte pratar engelska.

När man landar på flygplatsen ser det ut som att man har kommit till månen.

Till slut blev det alltså Island under en termin, där Sjöberg både studerade och spelade volleyboll.

– Det var världens bästa upplevelse. Wow, vilket ställe. Naturen är helt galen – det är berg, glaciärer, vulkaner, sprutande vatten, varma källor. När man landar på flygplatsen ser det ut som att man har kommit till månen innan man kommit med bussen in till Reykjavik.

Hur är volleybollen på Island?

– Nivån var lite lägre i och med att dom inte är så många, och det är inte lika många proffs. Jag fick en annan position där efter behov, men det var så jäkla kul. En kompis som jag gick volleybollgymnasiet med kom också dit och vi spelade tillsammans i ett halvår.

Sofie gillar att ha fullt upp – men hade gärna fått chansen att fokusera mer på sin volleyboll.

– Örebro Volley är en av få klubbar där svenska spelare får en liten summa varje år för att spela. Men det går inte att prata om en lön, det är en fickpeng. Och vi är tacksamma för det, och vi är glada att Örebro har den möjligheten.

– Men lönemässigt går det inte att jämföra med andra sporter.

Det var under diskussionerna inför hennes sjunde säsong i Örebro, som Sofie fick upp ögonen för någonting hon inte gillade.

– Jag pratade med klubben om att de kanske kunde höja min fickpeng lite, så att jag kanske kan tacka nej till jobb någon gång ibland.

– Dels sitter klubben i skiten för att vår största intäktskälla, ungdomsturneringen Mikasa Challenge, blev inställd på grund av corona. Men de berättade också att de pratat med kommunen i många år, och att de inte vill öka stödet till oss.

Unga spelare vill komma till oss för att vi är bäst på det vi gör. Men vi är inte tillräckligt bra marknadsföring för Örebro.

Kommunen gav ganska stora stöd till Örebro Volley förut, men systemet gjordes om 2017 och därefter har siffrorna varit mindre. Såhär har utvecklingen sett ut för kommunens stöd till Örebro mellan 2010–2020.

2010: 150 000 kronor, 2011: 100 000 kronor, 2012–2016: 75 000 kronor, 2017: 0 kronor (här valde klubben att inte söka något stöd), 2018: 82 873 kronor, 2019: 19 941 kronor, 2020: 0 kronor (här missade klubben att lämna in kompletterande handlingar).

– Vi har fjorton spelare, varav åtta spelar i landslaget. Vår coach Jons Svantesson vann pris för årets coach och han är förbundskapten, säger Sofie.

– Unga spelare i Sverige vill komma till Örebro för att vi är bäst på det vi gör. Men vi är inte tillräckligt bra marknadsföring för Örebro, därför får vi inga pengar. Jag köper inte det.

– Örebro Hockey får massa pengar för att de bidrar med någonting bra till Örebro. De får alltså pengar för någonting annat än det sportsliga, och varför kan inte vi få det också då? Jag förstår inte skillnaden.

Sofie hörde personligen av sig till kommunen för att ställa frågor – och svaren hon fick kändes inte bra.

I samma veva kontaktade hon ÖSK, Örebro Hockey och Kif Örebro och frågade hur deras upplägg för träning ser ut.

– Jag ville se vad vi har att jämföra oss med. Och Kif har väl ungefär samma förutsättningar som oss, men det hade varit grymt att få ÖSK:s upplägg.

– Att få fysio, rehab och gym och bollträning på förmiddagen och sen kunna återhämta sig. Det hade varit så skönt. Även om dom lever på sin sport så tränar dom inte mer än vi.

Sofie kanaliserade energin till att försöka sprida ordet om Örebro Volley. Hon tog över klubbens instagram och la ut inlägg där hon berättade om spelarnas slit med jobb utanför planen.

– Jag ville bara hylla mitt lag och visa att "fattar ni hur bra tjejer vi har" typ, säger Sjöberg.

– Igår sa vår coach på träningen att vi såg lite trötta ut. Och då hade det varit en tuff dag. Det är svårt att komma peppad och taggad till träningen när man som vissa i laget jobbar på sjukhuset och har stått upp en hel dag, och sprungit i korridorer.

Nu är volleybollsäsongen 2020/21 i full fart, och den är enligt Sofie den konstigaste hon varit med om.

Slänger man en boll i väggen så springer hon in i väggen, hon ger aldrig upp.

– Det är så märkligt. Vi har haft två sjukdomsfall, och några fick lite förkylning. Minsta lilla så stannar man ju hemma nu, så vi har aldrig haft så mycket bortfall på träning som nu.

– Vi fick ställa in en match, och andra har ställt in mot ställt in mot oss. Det känns som att vi inte riktigt är igång, fastän vi är det.

Men laget försöker hålla ångan uppe, och siktar i vanlig ordning högt.

– Vi har en bra bredd. Iida Murto som är en av våra främsta poänggörare missade en match, och då klev Ewelina Granberg in och visade att hon är Iida hack i häl.

– Samma sak gäller för mig. Jag kan inte heller promenera på träning, för jag har Catarina Cooper som flåsar mig i nacken. Slänger man en boll i väggen så springer hon in i väggen, hon ger aldrig upp och hennes engagemang smittar av sig på andra.

I januari 2020 blev Örebro Volley Grand Prix-mästare efter att ha besegrat giganterna Engelholm i finalen.

Elitseriens grundserie drog igång i slutet av september, och det ser ut att bli Örebro, Engelholm och Hylte/Halmstad som i slutändan gör upp.

– Den svåra nöten blir väl Hylte/Halmstad. Engelholm är alltid bra, men har haft lite skador i laget nu. Men vår trupp är bra, med våra vassa anfallare och rutinerade passare.

– Vi har mätt oss med alla. Vi är en väldigt tight grupp, och det märks på träning att alla är tävlingsmänniskor. Ingen är nöjd.