Örebro Volley vann i tre raka set mot jumbon – men tränaren missnöjd med slarvet: "Dålig volleyboll"

Örebro Volley tog en planenlig 3–0-seger mot jumbon Svedala under söndagen. Men det var ändå inte någon särskilt sprudlande uppvisning på planen.

– Det var lite slarvigt från båda hållen tycker jag. Dålig volleyboll överlag, säger tränaren Jonas Svantesson till NA efter matchen.

– Vi ska vinna mot Svedala, och vi försöker rotera så att alla får speltid. Men vi kommer inte upp i den nivån vi ska vara på i alla matcher. Det är många komponenter. Det är underskattning, och det är kanske en lite tuff vecka där vi inte riktigt är förberedda. Yttre faktorer som vi inte bör ta med oss in i matchen.

Första set vann Örebro med 25–13, det andra med 25–19.

I det tredje hade man en klar ledning framåt slutet, men fick darr på ribban när Svedala plötsligt började äta ikapp. Då valde Svantesson att ta en timeout för att få skallarna på rätt plats igen.

Därefter gick Örebro ut och avgjorde setet till 25–23.

– Det är lätt hänt att man slår på sig själv och tycker att det är dåligt när vi förlorar några poäng. Och gör vi det med Svedala på andra sidan så blir det helt plötsligt en katastrof. Men det är ingen katastrof, det handlar bara om hur du tänker. Vad säger man till sig själv, och sina lagkamrater. Det där måste man poängtera då och då. Vi måste hjälpas åt, och det här vet tjejerna. Det är inget konstigt, säger Svantesson.

Matchen var Örebros nionde för säsongen, och den åttonde vinsten. Årets enda förlust kom mot regerande mästarna, och nästintill oslagbara Engelholm.

Jonas Svantesson menar att söndagens match var ett bra exempel på vad som behöver förbättras i laget.

– Det här laget har skills, och kan gå hur långt som helst. Det är upp till oss, säger Svantesson.

– Men det är såna här dagar som gör att det blir jobbigt för oss. Vi måste göra många bra prestationer i rad, under en lång tid. Höja lägstanivån, som det så fint heter. Vi kan inte vara upp och ner. Vi lägger ok på våra axlar när vi gör misstag, och tar med oss dom missarna in i nästa boll. Där måste vi istället tänka på hur vi vinner nästa boll, inte vad vi borde gjort annorlunda på den förra. Där måste vi se till att prata med varandra och oss själva på ett bättre sätt.

Matchfakta

Örebro Volley - Svedala Volley 3–0 (25–13, 25–19, 25–23)

Poäng, Örebro: Jonna Nilsson (8), Ivonee Montano (7), Ewelina Granberg (5), Iida Murto (5), Diana Lundvall (4), Freja Morén (3), Linda Andersson (3), Josephine Tegenfalk (2). Svedala: Tereza Kerpcarova (7), Kendall Bosse-Foster (4), Ida Johansson (3), Latoya Hutchinson (2), Hedda Franck (1), Louise Olsson (1), Bo Wallgård (1).

Publik: 100

Domare: Kathrin Larsson, Senad Prnjavorac.