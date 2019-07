Örebroaktuella Lisa Ekdahl får Sjösalapriset

Under året har Lisa Ekdahl firat 25 år som artist med en jubileumsturné, och den 13 juli kommer hon till Stadsträdgården i Örebro. Hon slog igenom stort med "Vem vet". Sedan första självbetitlade albumet 1994, har hon hunnit spela in tio album till på både svenska och engelska, med både bossa och jazzstandards i repertoaren. Nyaste albumet från 2018 heter "More of the good".

Sjösalapriset delas ut av Evert Taubestiftelsen och har tidigare gått till bland andra Håkan Hellström, Mikael Wiehe och Siw Malmkvist. Priset delas ut den 24 augusti på Dalarö i Stockholms skärgård.