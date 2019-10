Örebroaktuella Sarah Klang: ”Rädd att allt är en bluff”

Sarah Klang slog igenom i "På spåret" i början av 2018 och sedan dess har hennes karriär gått som på räls. Samma år släppte hon det kritikerhyllade debutalbumet "Love in the Milky Way" som resulterade i en Grammis för årets alternativa pop.

Men när 27-åringen från Göteborg släpper det andra, svåra albumet vill hon inte ta någonting för givet.

– Det är lättare att ha katastroftankar när någonting bra händer i ens liv, och musiken har varit någonting bra i mitt liv. Så det är klart att jag är orolig att det ska förändras eller förstöras.

Vad är det för katastroftankar?

– Jag är rädd att inte få göra det mer, att det ska sluta komma erbjudanden, att det ska visa sig att allting bara är en bluff och att ens talang är... men det kommer och går. Jag tror att de flesta människor har sådana avslöjanderädslor.

"Traumatisk upplevelse"

Den nya plattan "Creamy blue" tar vid i samma värld som den andra slutade, men den här gången tycker Sarah Klang att skivan går mot ett mer vuxet håll.

– Jag ville nog bara göra klassiska vintage-poplåtar. Om jag tvekade tänkte jag "vad är det mest klassiska man kan göra?", i stället för att testa någonting nytt. Jag ville göra det på "old school"-viset och inte tänka så mycket på vad som var fjantigt eller "cheesy", bara ge mig hän, berättar Sarah Klang.

För att göra plattan åkte hon tillsammans med vännen och kollegan Kevin Andersson till värmen på Sardinien. Låtarna skrevs innan och efter att ett förhållande tagit slut, och hon kallar plattan för ett skilsmässoalbum. Under sommaren berättade hon i ett känslosamt inlägg för sina Instagramföljare om uppbrottet.

– Det var en jättetraumatisk upplevelse. Jag delar med mig av allting som går bra, jag förstår inte varför man inte ska göra det när allting barkar åt helvete. För mig blir det ganska roligt att dela med sig av det, skriva om när man har världens sämsta sommar. På något vis blir det en tröst.

Trots att Sarah Klang har skapat musik sedan tidiga tonåren, spelat i band sedan gymnasiet och uppträtt på svartklubbar sedan 20-års ålder är det först nu, med ett album bakom sig och ett på väg, som hon känner att hon kan kalla sig för artist.

– Första albumet var så mycket att hålla i hatten och åka med, så mycket ovisshet. Nu känner jag att jag är mer trygg i min roll och att jag vet lite mer hur det funkar.

"Vidriga 00-talet"

Under hösten spelar Sarah Klang på flera platser runt om i Sverige. Dessutom uppfylls även hennes dröm om att spela utomlands i och med en Europaturné.

– Men drömmen har alltid vidgats och ändrats när man uppfyller den som fanns. Min första dröm var att spela på Pustervik en gång, när jag hade gjort det fick jag ett nytt mål.

Hur kommer du att gå vidare efter det här?

– Jag har varit i 60- och 70-talets popvärld och känner mig väldigt klar med det. Jag skulle vilja gå in i 80-talets syntvärld, säger Sarah Klang och fortsätter skämtsamt:

– Jag kommer bara att göra årtionden, snart är vi på vidriga 00-talet.

Sofia Sundström/TT

Fakta: Sarah Klang

Sarah Klang föddes 1992 i Göteborg. Hon debuterade 2016 med singeln "Sleep" och 2018 släppte hon debutalbumet "Love in the Milky Way". Nu är hon aktuell med den nya plattan "Creamy blue" som släpps den 25 oktober.

Turnédatum: 9/11 Stockholm, 14/11 Helsingborg, 15/11 Malmö, 16/11 och 17/11 Göteborg, 21/11 Norrköping, 22/11 Uppsala, 23/11 Örebro, 11/12 Gävle, 12/12 Sundsvall, 13/12 Luleå, 14/12 Östersund, 15/12 Umeå.

Under hösten ger sig Sarah Klang även ut på en Europaturné.