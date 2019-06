Örebroare åker från Karesuando till Smygehuk - på rullskidor: “Jag får så ont i fötterna och knäna”

Fredrik Erixon, från Örebro, är just nu ute på sitt livs stora äventyr. Förra torsdagen rullade han iväg från Karesuando i Lappland med sikte på Skånes sydspets och Smygehuk. När NA sent på torsdagen pratar med honom via telefon har han precis lämnat Storuman, på väg mot Vilhelmina.

– Just nu är det jäkligt väder så jag tror jag stannar och tältar halvvägs. Midsommar ensam i Vilhelmina, hur låter det? Det är inte som Närkeslätten, säger han samtidigt som han stakar rullskidorna framåt längs med E45.

Hans mål är nio mil om dagen, vilket skulle innebära att resan till Smygehuk tar 32 dagar. Men det är ett drömscenario.

– Man blir trött och är det dålig asfalt får man ont i fötter och knän. När jag kört klart ska jag sätta upp tält, blåsa upp ett liggunderlag och fightas med mygg, och på det försöka sova och ladda batterierna. Mamma ville att jag skulle åka och fira pappa som fyller 80, men åker jag dit och lägger mig i en skön säng då kommer jag inte upp igen.

Du måste in i en andra andning nu med andra ord?

– Ja, det måste bli så. Nu klagar jag mycket, men det har varit fantastiska dagar också.

Hittills på resan har han stoppat till och träffat bland annat Marcus Hellner, Björn Ferry och ett gäng raggare på raggarträff i Gällivare. Han har sett renar och testat renskavspizza med lingon.

– Att få möjligheten att se hela Sverige i 15 kilometer i timmen är en lyx. Det är ett otroligt vackert land. Och alla möten jag haft. Jag har varit på radio så många tutar på mig längs med vägen, säger han.

Fredrik Erixon driver till vardags ett företag som försöker få folk att våga sig ut på sommaräventyr. Nu var det dags för honom själv att göra detsamma. Och varför inte då göra något rejält?

– Ja, riktigt såna här grejer kanske man inte alltid behöver ge sig ut på. För mig är det en kombination av äventyr och natur tillsammans med att få testa mig själv fysiskt varje dag, säger han.

Med sig på resan har han ett filmteam. Planen är en dokumentär ute till början av nästa år.