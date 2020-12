Örebroare i Mellon 2021: ”Vi kommer nog överraska”

Dansbandsbranschen har drabbats hårt under coronakrisen, och bandet Sannex är inget undantag.

– Vi gick från 135 jobb per år till noll över en natt i princip, säger Mikael Norsten och berättar att de skulle ha spelat Brunnsparken i Örebro i mars när allt plötsligt ställdes in.

Själv har han tagit tillfället i akt att vara hemma med sin 1,5 år gamla son. Men det har varit en omställning.

– På det sättet har det varit bra, att jag fått mycket tid med honom. Men jag har saknat jobbet, när man gör 135 spelningar per år är man iväg nästan 150 dagar om året – det blir en livsstil.

– Det har känts tomt.

Rent ekonomiskt har bandmedlemmarna kunnat varit permitterade vilket har gjort att man överlevt pandemin, än så länge.

– Men det går inte hur länge som helst med noll kronor in i bolaget. Nu hoppas vi att det tar fart nångång under nästa år, att vi får börja spela igen.

Själv har han haft det här som heltidsjobb de senaste tolv åren.

– Man kanske inte vill spela hela livet, men man vill välja själv när det är dags att lägg av.

Och nu kommer ändå ett ljud i tunneln i och med deltagandet i Melodifestivalen.

– Det är otroligt roligt. Det har varit på tal i några år nu, så visst det har absolut varit en dröm, säger Norsten.

Deras bidrag heter "All inclusive" och är skrivet av Greta Svensson och Hans Thorstensson.

– Det är en glad låt som jag tror kommer gillas av många. Det kommer nog vara ganska långt ifrån det vi vanligen gör, samtidigt finns rötterna kvar i dansbandsvärlden.

Vad tror du om era chanser i tävlingen?

– Det är ganska många från vår genre med och tävlar, Arvingarna är med men även en del som varit inne och nosat på dansbandssidan som Charlotte Perrelli, säger han och fortsätter:

– Jag tror att vi kan slå lite underifrån, vi är inte så kända förutom i vår bubbla. Vi kommer nog överraska.

Bidraget som Tusse Chiza, Idolvinnaren från 2019 som tidigare har bott i Nora, kommer göra debut i Melodifestivalen med heter Voices. Låten är framtagen av ett gäng minst sagt välkända musikskapare – Joy Deb, Linnea Deb, Jimmy "Joker" Thörnfeldt och Anderz Wrethov.

Tusse liknar bidraget med vinnarlåten "Rain" som han kammade hem Idol med för snart exakt ett år sedan.

– Det är en så jäkla viktig låt. Budskapet är bärande. Den handlar om gemenskap, utanförskap och rätten att göra sin röst hörd. I de här coronatiderna är det säkert fler än någonsin som känner igen sig.

Är det en vinnarlåt?

– (Skratt) Omöjligt att säga. Men den har god potential.

– Mitt mål med deltagandet är att bara framföra låten och att budskapet ska nå fram. Låten behövs. Konkurrensen är stenhård med riktigt stora artister i år så jag är ödmjuk och vill bara göra det bästa av numret och låten.

Fakta: De tävlar i Melodifestivalen 2021

Danny Saucedo – "Dandi dansa"

Lovad – "Allting är precis likadant"

Kadiatou – "One touch"

Mustasch – "Contagious"

Eva Rydberg & Ewa Roos – "Rena rama ding dong"

Emil Assergård – "Om allting skiter sig"

Tess Merkel – "Good life"

Paul Rey – "The missing piece"

Arvingarna – "Tänker inte alls gå hem"

Dotter – "Little tot"

Elisa Lindström – "Den du är"

Lillasyster – "Pretender"

Frida Green – "The silence"

Charlotte Perrelli – "Still young"

Patrik Jean – "Tears run dry"

Wahl featuring Sami – "90-talet"

Nathalie Brydolf – "Fingerprints"

Anton Ewald – "New religion"

The Mamas – "In the middle"

Jessica Andersson – "Horizon"

Sannex – "All inclusive"

Clara Klingenström – "Behöver inte dig idag"

Efraim Leo – "Best of me"

Tusse Chiza – "Voices"

Julia Alfrida – "Rich"

Alvaro Estrella – "Baila baila"

Klara Hammarström – "Beat of broken hearts"

Eric Saade – "Every minute"