Örebroare misstänks utgöra hot mot rikets säkerhet – advokaten: ”Han förnekar alla påståenden”

Det var 8 maj som säkerhetspolisen slog till mot örebroaren efter att han besökt Hagabadet. Två civilklädda polisen tog med sig mannen och förde honom till ett förvar.

Säpos uppgifter om vad de grundar frihetsberövandet på är knapphändiga. De uppger att insatsen genomfördes för att reducera hot i extremistmiljön.

– Den information jag får ta del av omfattas av särskild sträng sekretess som gör att det är straffbart att yttra sig om vad det är som står i den. Jag kan inte lämna några detaljer, säger mannens försvarsadvokat Alparslan Tügel.

Mannen är nu tagen i förvar enligt lagen om särskild utlänningskontroll. Säkerhetspolisen kan frihetsberöva personer som inte är svenska medborgare vid fall då de anser att personen är ett hot mot landets säkerhet.

– Nu pågår en process som syftar till att ta reda på om han ska utvisas eller inte. Om myndigheterna kommer fram till att han ska utvisas måste de utreda om det är så att han vid ett återvändande till sitt hemland riskerar skyddsgrundande behandling. Då kan man inte kan verkställa utvisningen, säger Alparslan Tügel.

Under 2015 misstänktes mannen för att ha rekryterat fyra unga män till terrorsekten IS. Säpo hade under flera månader avlyssnat mannens telefon.

Mannen häktades på sannolika skäl misstänkt för brott mot lagen om offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terrorverksamhet. Efter mindre än en månad i häktet släpptes han på fri fot och utredningen lades ned i brist på bevis.

– Jag kan inte kommentera närmare varför säkerhetspolisen anser att han nu utgör ett hot mot rikets säkerhet. När beslutet kommer kan jag närmare kommentera ärendet, säger Alparslan Tügel.