Örebroare pekas ut som största vapensmugglaren i Sverige – åkte fast med vapen mitt under avhopparprogram

Den 39-årige örebroaren dömdes 2018 till sex månaders fängelse för att ha smugglat in pansarskott och pumphagelgevär till Sverige från Balkan.

– Vi misstänker att han varit en av de största aktörerna på den illegala vapenmarknaden, sade Mattias Forssten, chef vid polisens aktionsgrupp, till NA när mannen åtalades.

Mannen släpptes villkorligt ut ur fängelset i november förra året. Han påbörjade Fryshusets avhopparprogram och bodde i en lägenhet i Helsingborg som han tilldelats.

I mars kom en av hans handledare på besök i lägenheten. I köket fick handledaren syn på ett isärplockat vapen. Polisen kallades till platsen och grep örebroaren.

Örebroaren pysslar på fritiden med musik och har hävdat att han trodde att pistolen inte var äkta.

"Vi spelade in en låt som handlade om ett liv bakom galler och hur svårt det är för före detta kriminella att ta sig in i samhället. I låten förekommer det ord om vapen och fabrikat på vapen. Vi skulle även spela in en musikvideo till låten. Jag bad därför en kompis son, att köpa en replika”, säger mannen i förhör.

När polisen gick igenom mannens mobiltelefon hittade hundratals med bilder på olika vapen. En stor mängd sökningar hade även gjorts på nätet om olika vapen.

"Det kan var jag som gjort sökningarna. Jag har ingen aning", säger mannen i förhör.

Helsingborgs tingsrätt köper inte mannens berättelse om att han trodde att vapnet inte var äkta, utan dömer honom nu till åtta månaders fängelse.

Mannen hade en återstående strafftid på ett år och nio månader för tidigare brottslighet när han släpptes ut villkorligt från fängelset.

"Det nu aktuella brottet är visserligen lindrigare än den brottslighet som NN tidigare har dömts för, men tingsrätten anser att detta saknar betydelse då straffvärdet för det nu aktuella brottet motsvarar hela åtta månaders fängelse. Brottet har dessutom begåtts kort tid efter det att NN frigavs villkorligt. Hela straffåterstoden ska därför förverkas", skriver Helsingborgs tingsrätt i sin dom.

Efter vapenfyndet i lägenhet sparkades 39-åringen ut ur avhopparprogrammet.

"Vi har program som är reglerat och en av reglerna är att man inte får ingå i brottslig aktivitet. Det får inte vara en fara för mina anställda. Därför beslutade jag att han inte fick vara med längre", förklarar programmets regionchef i polisförhör.

I spelaren nedanför provskjuter polisen ett raketgevär som mannen tidigare dömts för att ha smugglat till Sverige.