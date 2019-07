Örebroaren Cecilia hamnade mitt i översvämningarna – nu rustar amerikanska staden för katastrof: ”Vi kunde inte komma ut från hotellet”

New Orleans fick 21,3 centimeter regn – på tre timmar. Det fick borgmästaren LaToya Cantrell att utlysa ett nödläge.

Cecilia Andersson från Örebro vaknade upp tillsammans med sambon David Simic – och förstod först inte vad som hänt.

– Vi upptäckte att vi inte kunde komma ut från hotellet. Min sambo sa att det var jättemycket vatten på golvet på bottenvåningen, men jag trodde honom inte först, säger Cecilia Andersson bara timmar efter att hon lämnat New Orleans.

Personalen på hotellet försökte rädda det som räddas kunde medan Cecilia fick rekommendationen att stanna på hotellrummet.

– Det var 25 centimeter vatten på bottenplanet. Hotellpersonalen försökte skyffla ut allt, men plötsligt kunde det köra en bil förbi utanför hotellet som spolade in vattenmassorna igen.

När det första varningsmeddelandet kom evakuerades samtliga från hotellet innan de fick gå tillbaka in igen.

– Vi träffade några som verkade vana, att det brukade kunna bli såhär. De är vana med att skolor och jobb stängs. Men många upplever också att det blivit värre i och med klimatförändringarna.

Staden ligger under havsnivån vilket gör att det inte finns någon naturlig avrinning av vatten. Istället måste pumpar användas för att få bort vattenmassorna. När de inte fungerar blir det översvämningar.

New Orleans hamnade i världens strålkastarljus under 2005 just till följd av kraftiga översvämningar. Orkanen Katrina slog då till mot stora delar av USA:s sydkust. Stora delar av New Orleans hamnade under vatten under orkanen som skördade totalt över 1 800 liv och skadade runt 70 procent av stadens bostäder.

Nu förbereder sig staden på en ny katastrof.

– Det var inte så många som hade förväntat sig att det skulle bli så stort. Vanligtvis har alla här bra koll, men det här var ingen förberedd på. Och de tror det kan bli värre kommande dagar, säger Cecilia och fortsätter:

– Det regnade först jättemycket på natten och sedan på morgonen och förmiddagen. Nu bunkrar folk upp och barrikaderar sig för en ny orkan.

The Washington Post skriver att en orkan väntas under helgen. Till på måndag kan så mycket som 45 centimeter regn ha kommit över delstaten Louisiana i vilken New Orleans ligger.

Cecilia och sambon David lyckades komma med det sista tåget ut från staden, upp till New York.

– Vi hade planerat att åka härifrån i dag (läs: torsdag). Det var det sista tåget som gick. Från och med nu kommer de inte gå.