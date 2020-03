Örebroaren efter Mello-finalen: ”Nästa år tänker jag stå på scenen med Smash Into Pieces”

NA ringer och väcker Benjamin Jennebo på hotellrummet i Stockholm på söndagsförmiddagen. Tidigare under natten hade örebroaren klivit upp på scenen på efterfesten på Berns och rivit av "Trouble Waters" som han själv skrivit till Victor Crone tillsammans med Dino Medanhodzic.

– Jag tog över hela scenen. Ralf Gyllenhammar stod längst fram och kastade fram pluntan till mig. Alla i publiken var helt chockade, för de visste inte om att jag är artist, säger han med raspig stämma.

Först vid fyratiden på natten var han tillbaka på hotellet.

– Det var galet med folk, och hur mycket kändisar som helst, konstaterar han.

Benjamin kan titta tillbaka på några intensiva men roliga veckor.

– Det är som en stor klassfest, och eftersom alla älskar det vi gör så är vi en väldigt bra klass. Man kommer varann väldigt nära efter några veckor ihop och jag satt mest och njöt eftersom det är så många bra bidrag.

När alla poäng summerats hade "Trouble Waters" slutat på nionde plats bland de tolv finalisterna.

Hur viktig är placeringen?

– Jag vet inte...det var nåt år som Mendez kom sist och så blev det Sveriges största radiohit. Så jag tror inte att det är så viktigt, funderar Benjamin.

– Och våra låt är ju redan inne på topplistorna.

Victor Crone gick upp på scenen första av alla i finalen i Friends arena.

– Han är en tävlingsmänniska, men visst har jag känt av hans nerver. Han tycker att uppträdandet i finalen gick bäst och han har varit jäkligt professionell. Jag hade varit mycket mera darrig.

"Trouble Waters" fick – tillsammans med Mendez och Alvaro Estrellas bidrag ”Vamos amigos” – lägst poäng av alla av den internationella juryn (19).

Men av svenska folket fick "Trouble Waters" dubbelt så många poäng, 38.

– Det viktigaste är ändå att svenska folket gillar låten. I alla fall för Crone som vill bli lite mer folkkär. Han har ju en massa hits i Sverige, men vill bli mer igenkänd.

Benjamin har fått blodad tand. Redan nu är han fast besluten om att själv stå på scenen i nästa års Mello.

– Jag ska försöka få med Smash Into Pieces nästa år. Det är min plan. De saknar lite rock i Mello så de skulle vilja ha lite Smash-aktigt, tror jag. Jag tänker göra allt i min makt för att sätta bästa låten ever med Smash, säger Benjamin som under våren ska skriva låtar ihop med bland andra Palle Hammarlund och eventuellt även med Mello-legendaren Thomas G:son.

Men först väntar en Europaturné med Smash Into Pieces som ska vara förband åt Evanescence med start 4 april. Om nu inte coronaviruset sätter stopp.

– Det skulle vara en jävla fadäs. Om det kommer emellan flyttas allting, säger han.