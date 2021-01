Örebroaren skrev årets Balkanlåt – nästan 14 miljoner visningar: ”Det var en ära”

Det var vid årsskiftet mellan 2019 och 2020 som Ekis, Ejub Hadzimesics, låt ”Puca” blev viral. Efter bara två dagar hade den över 1,4 miljoner visningar på Youtube.

– När jag såg det dagen efter tänkte jag att: "Oj, så många människor som har sett det här". Det svårt att beskriva, men man blir både stolt och glad. Det är en härlig känsla som man önskar alla artister, sa Örebroartisten Eki då till NA.

Låten handlar om att jaga efter kärleken.

– Hon är the only one, förklarar Eki och fortsätter:

– Det är en tjej som jag vill åt, men kommer aldrig åt. Puca betyder att skjuta på bosnisk, och i det här sammanhanget betyder det att hon skjuter mig rakt in i hjärtat. Jag blir dissad.

I dag har ”Puca” nästan 14 miljoner visningar. Dessutom har den blivit utsedd till Årets featurelåt och Årets duett av tv-kanalen Idj tv.

– De har årliga nomineringar av sådana här låtar och artister. Tv-kanalen är baserade i Belgrad, Serbien, och är stor världen över. På Balkan är Idj tv utan tvekan den största kanalen för musik.

Han fortsätter med att berätta att Idj tv liknar kanalen Mtvs tidigare koncept, med mycket fokus på artister och deras musik. Och det var via kanalens sociala medier och deras hemsida som fick tittarna rösta fram vem som skulle vinna i olika kategorier.

I början av januari stod det klart vem som hade vunnit.

– Det blev en bekräftelse på att jag har gjort något bra och underbart. Jag blev riktigt glad. Det var en ära att bli nämnd bland stora artister nere på Balkan.

– Det är svårt att resa dessa tider tyvärr. Eftersom jag inte är där nerifrån så får jag i stället besöka tv-kanalen när corona har lagt sig. Även Luna, som jag har gjort låten tillsammans med, ringde mig från Belgrad när vi hade fått utmärkelsen.

Och av samma anledning, coronaviruset, så blev inte Ekis år som han hade tänkt.

– Jag har en massa projekt som redan skulle vara ute. Det var snack om Melodifestivalen och vi skickade vi in några bidrag, men det är lagt på is. Men snart kommer det ut musik.

Han har valt att lämna 2020 bakom sig och satsa på 2021.

– Det är tre låtar på svenska och tre låtar på mitt modersmål bosniska. Det är bara att hålla tummarna att det går. Att detta elände tar slut, att folk och äldre kan leva sitt liv igen. Musiken går alltid att släppa, men hälsan går först.

