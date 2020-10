Örebroarna om inställd Hindersmässa: ”Känns jättetråkigt”

Den stora vintermarknaden Hindersmässan är en tradition i Örebro sedan 1300-talet. Men nästa år, 2021, blir det ingen marknad. Beslutet togs på torsdagen i tekniska nämnden. Orsaken är så klart coronapandemin och risken för smittspridning.

“Ett unik beslut i ett historiskt perspektiv men utifrån förutsättningarna var det ett självklart beslut att ta”, menade kommunalrådet Ullis Sandberg (S) i ett pressmeddelande.

Regionens smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen påpekade att vi inte kan räkna med att pandemin är över i januari.

NA gick ut på stan för att höra om marknaden kommer att saknas av örebroarna, och det kommer den.

– Nej, nästan ropar Natalja Österlund när hon förstår att det inte blir någon Hindersmässa.

– Det känns jättetråkigt. Vi gillar Hindersmässan. Staden fylls av liv, man går runt och pratar med bekanta - och alla dessa dofter. Men jag förstår att den måste ställas in. Det blir en sådan trängsel, folk har svårt att hålla avstånd.

Noor Alzubidi kommer också att sakna marknaden.

– Ja, det känns faktiskt tråkigt, säger hon. Jag brukar köpa churros.

Louise och Anders Oxelgren håller med. De bor i Hallsberg och brukar åka in till Örebro för att gå på Hindersmässan.

– Tråkigt, fast helt rätt beslut, säger Louise.

Ingrid Ekman hör till de som kanske inte utnyttjar marknaden så mycket, hon brukar sällan köpa något, men kommer också hon att sakna den.

– Man har alltid känt den där söta lukten över stan i januari, det är något visst med Hindersmässan.

Några örebroare som NA pratar med har gått på marknaden varje år sedan de var små. Anders Nilsson minns den klassiska Lyckopåsen med hemligt innehåll.

– Det var en stor grej då, i slutet av 50-talet när man var barn, säger han.

Anita Melkersson har minnen från marknaden redan när hon var fem-sex år.

– Jag minns ett plastarmband jag köpte, med röda prickar på. Det glömmer jag aldrig.

– Tänk vad tråkigt att det inte blir någon marknad, jag kommer verkligen att sakna den, säger hon.

Fakta: Hindersmässan

►Hindersmässan har gamla anor, men riktigt hur gammal den är vet man inte. I det medeltida källmaterialet nämns marknaden först i samband med att man ville avskaffa den. År 1446 förbjöd nämligen Kristofer av Bayern marknaden på begäran av Örebros borgare. Den ansågs nämligen inte nyttig vare sig för staden eller landsbygden.

►Hindersmässan har fått sitt namn efter biskop Henrik i Gamla Uppsala. ”Hinders” är en dialektform av den fornsvenska biformen till Henrik, Hindrik.

►Den viktigaste handelsvaran på Hindersmässan var från början järnet. Den första kända ögonvittnesskildringen av en Hindersmässa är från 1716 där en fransk forskningsresande, Aubry de la Motraye, beskriver just handeln med järn.

►En annan vara som man förknippar med Hindersmässan är skinn och då speciellt rävskinn.

►Marknaden som den är idag brukar locka mellan 80 000 och 120 000 besökare. Marknaden hålls under fyra dagar i januari och har de senaste åren haft runt 155 utställare.

►Det är just nu bara bestämt att själva marknaden under Hindersmässoveckan ställs in 2021. Andra arrangemang, som föreläsningar, utställningar och seminarier, har det ännu inte fattats beslut om.

Källa: Örebro kommun