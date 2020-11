Örebroarna uppmanas hålla sig hemma – så tvingas padelhallarna agera: ”Gör allt i vår makt”

På tisdagen kom beskedet från Folkhälsomyndigheten och Region Örebro län. Coronaråden skärps. Örebroarna uppmanas att hålla sig hemma, och undvika offentliga inomhusmiljöer, samt fysisk kontakt med människor utanför boendet.

Senare på kvällen tog We are padel (tidigare Örebro padelcenter) beslutet att ställa in stora delar av sin verksamhet tills vidare.

– Vi skickade ut till alla medlemmar att allt seriespel, privatlektioner och turneringar är pausat. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer till 100 procent och gör allt i vår makt för att minska smittspridningen, säger delägaren Johan Wiklander.

Hallarna kommer vara öppna för att boka strötider, men då är det under hårdare villkor jämfört med tidigare.

– Vi har anpassat anläggningen med mer handsprit utställt samt att vi uppmanar folk till att inte vara på anläggningen om de inte spelar. Sedan är det viktigt att man väntar gå till banan innan de som spelade före gått av.

Med tanke på att folk uppmanas hålla sig ifrån offentliga inomhusmiljöer. Var det ett alternativ att stänga under perioden de skärpta allmänna råden gäller?

– Nej, inte i nuläget. Vi följer rekommendationerna till hundra procent, och då handlar det om att ta bort saker där vi anordnar och driver in människor genom turneringar och seriespel. Så vi har helt valt att följa Folkhälsomyndighetens uppmaningar.

Hos Padel only har diskussionen om att stänga helt varit uppe på bordet. Men som det ser ut nu kör de på samma spår som konkurrenterna och ställer om verksamheten.

– Vi har valt att ställa in alla nystartade kurser, skjuta upp allt seriespel och ställa in alla andra former av planerade evenemang. Vi fortsätter med handsprit som finns överallt, sedan öppnar vi upp en extra utgång. Så tanken är att de går in på ett ställe och ut i den andra delen av hallen, för att undvika risken att en massa folk möts i dörren, säger Anders Olsson, en av grundarna.

– Dessutom kommer vi stänga omklädningsrummen på kvällstid när det brukar vara som mest folk, så alla får byta om hemma. Sedan kommer vi skjuta alla tider fem minuter för att undvika att minska trängseln vid banorna.

Hur länge gäller det här?

– Vi skjuter upp allting och tar nytt beslut om tre veckor. Men vi lyssnar såklart på alla rekommendationer och ser hur läget är då. Det viktigaste är att folk ska vara trygga, så att verksamheten går runt får komma i andra hand under den här perioden.